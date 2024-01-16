Донского бизнесмена осудили за хищения при ремонте объектов Росгвардии

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В 2018 году фигурант узнал от знакомого о поиске подрядчика для ремонта гаража и военного городка на территории войсковой части Росгвардии. В результате он привлек стороннюю компанию, чтобы выиграть этот конкурс.
«Но по итогу строительные работы не были выполнены на сумму 3,2 миллиона рублей, а в документы внесли недостоверную информацию. Тогда по факту мошенничества возбудили уголовное дело», — пишет Donnews со ссылкой на информацию суда.
Отмечается, что фигурант признал вину и согласился возместить сумму ущерба. После этого его приговорил к штрафу в размере 200 тысяч рублей.
Ранее на главу района в Ростовской области завели второе уголовное дело из-за взятки.