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Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Донского бизнесмена осудили за хищения при ремонте объектов Росгвардии

Донского бизнесмена осудили за хищения при ремонте объектов Росгвардии

16 января 2024, 11:37
Фото: Пресс-служба Центрального Оршанско-Хинганского ордена Жукова Краснознаменного округа войск национальной гвардии Российской Федерации
Донского бизнесмена осудили за хищения при ремонте объектов Росгвардии
В Ростовской области огласили приговор в отношении директора компании «Виктория» за хищение денег во время реконструкции объектов Росгвардии, решение принял Волгодонский районный суд.

В 2018 году фигурант узнал от знакомого о поиске подрядчика для ремонта гаража и военного городка на территории войсковой части Росгвардии. В результате он привлек стороннюю компанию, чтобы выиграть этот конкурс.

«Но по итогу строительные работы не были выполнены на сумму 3,2 миллиона рублей, а в документы внесли недостоверную информацию. Тогда по факту мошенничества возбудили уголовное дело», — пишет Donnews со ссылкой на информацию суда.

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Отмечается, что фигурант признал вину и согласился возместить сумму ущерба. После этого его приговорил к штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Ранее на главу района в Ростовской области завели второе уголовное дело из-за взятки.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Коррупция#Хищение#Уголовное дело#Росгвардия
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