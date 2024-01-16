Эксперт посчитала, как вырастут выплаты жителям Ростовской области в 2024 году

«Мы привели расчеты минимальных выплат, которые зависят от МРОТ. Если зарплата жителя Ростовской области больше, то с изменением МРОТ у него ничего не изменится. Подводя итог, расскажем еще о двух немаловажных плюсах от увеличения МРОТ. Если работодатель привязал оплату труда своего сотрудника к своим показателям, то он обязан повышать зарплату после увеличения этих показателей. То же правило применяется и к премиям, которые зависят от минимальной заработной платы по трудовому договору. Однако, в случае, если человек из Ростовской области получает зарплату, превышающую минимальный размер оплаты труда, повышение этого показателя не повлияет на его ежемесячный доход», — подытожила Ирина Андриевская.