Эксперт посчитала, как вырастут выплаты жителям Ростовской области в 2024 году

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
По словам эксперта, на первый взгляд, прибавление 3 тысяч рублей к МРОТ является хорошей новостью для малообеспеченных граждан России. В конце концов, работодатели больше не смогут платить своим сотрудникам заработную плату ниже этого уровня, если они работают полный день. Повышение «минималки» на 18,5% — это почти в 2,5 раза больше официальной инфляции.
«Федеральный показатель власти поднимут с 16 242 до 19 242 рублей, в Ростовской области МРОТ вырастет с текущих 19 490 до 23 090 рублей. Но у любой медали две стороны, и далеко не все ростовчане воспримут изменение с энтузиазмом. Речь о людях, которые получают детские пособия. Так как прожиточный минимум поднимется не так сильно (в среднем на 7,5%), то часть нуждающихся семей лишаться выплат на детей. Разберемся, почему зарплата повысится, и в пособии могут отказать», — рассказала собеседница.
Она объяснила, что раньше МРОТ и прожиточный минимум (ПМ) росли практически одинаково. Пропорциональный рост не влиял на оценку нуждаемости семьи. В 2024 году все будет иначе. МРОТ опережает повышение ПМ, значит, часть семей рискует потерять единое пособие.
Допустим, семья ростовчан состоит из трех человек. Двое работают и получают в 2023 году немного больше минимальной зарплаты (МРОТ ростовчан в 2023 — 19 490 рублей). Доход семьи — 39000 рублей, то есть на человека — 13000 рублей. При расчёте нуждаемости СФР использует показатель прожиточного минимума на душу населения. В Ростовской области в 2023 году он равен 13 513 рублям. То есть семье не хватает до ПМ — 1590 рублей (13513*3 — 39000 = 1590 рублей). Значит, ростовчанам одобрили единое пособие на ребенка по минимальной ставке (50%) от норматива или 6 798,5 рублей (ПМ ребенка 13 759/2 = 6 798,5 рублей).
Предположим, что 2024 году за счет роста МРОТ доход семьи повысится до 46200 рублей. При этом среднедушевой доход вырастет до 15 400 рублей. При этом власти региона поднимут ПМ только до 14 449 рублей. В результате семья ростовчан лишится единого пособия.
Важно также отметить, что реальная зарплата ростовчанина, который получает «минималку» в 2024 году будет меньше на 13% из-за налога. НДФЛ удержит работодатель, а человеку на руки выплатят 20 088,3 рубля. Правда, сумма будет больше, чем федеральный МРОТ до вычета налога. Меньше МРОТ и в соседних регионах. Например, в Краснодарском крае его размер до вычета налога — 20 204,1 рубля. То есть «минималка» без налога ростовчан сопоставима с МРОТ краснодарцев.
Обратим внимание, что новый федеральный прожиточный минимум (ПМ) для трудоспособных людей в 2024 году — 16 844 рубля. Люди часто путают МРОТ и ПМ. Оба этих показателя определяет государство. Говоря простыми словами, МРОТ — это та минимальная зарплата, которую получает гражданин РФ, работающий на полной ставке 8 часов в день.
Предельный минимум ежемесячных расходов (ПМ) — это минимальная сумма, которую человек должен тратить каждый месяц на свое существование в определенном регионе. Этот показатель устанавливается для работающих граждан, детей и пенсионеров и может различаться в разных регионах в зависимости от решения местных властей. МРОТ в стране и в регионе всегда должен быть больше показателя прожиточного минимума.
«А теперь сравним „дебет и кредит“ жителей Ростовской области, которые будут получать минимальные зарплаты в 2024 году. Постановлением регионального правительства прожиточный минимум для работающего ростовчанина установили в размере — 14 339 рублей — это расходы в личном бюджете. В целом по стране он больше. Однако выходит, что „чистая“ минимальная зарплата (МРОТ — 13% НДФЛ) в регионе больше на 5 749,3 рублей в месяц (20 088,3 рубля — 14 339 рублей = 5 749,3). Вот такое положительное сальдо „баланса“-2024 у ростовчанина с минимальной зарплатой“, — рассказала собеседница.
Для сравнения: в Тульской области разница лишь — 113,5 рублей. Эксперт напомнила, что еще в 2023 году «чистый» баланс в целом по стране у граждан с минимальной оплатой труда — отрицательный.
Так как от величины МРОТ зависят три выплаты — размер больничных и декретные (по беременности и родам), пособие по безработице, то эти выплаты также вырастут. Но это не значит, что прибавка составит 18,5%.
Собеседница объяснила, что МРОТ определяет максимальное пособие по безработице, но с «задержкой» на год. То есть в 2024-м безработные Ростова-на-Дону первые три месяца смогут получать 19 490 рублей, если до увольнения зарабатывали не меньше 26 586,66 рублей (75% — МРОТ). По общим правилам, в первые три месяца выплачивают 75% от среднего заработка, с четвертого по шестой — 60%, с седьмого по 12-й — 45%. Исключение — безработные предпенсионеры. Они будут получать максимум вне зависимости от зарплаты. Минимальное пособие по безработице составит 1 500 рублей.
Больничные также зависят от зарплаты и стажа. В связи с повышением МРОТ увеличивается минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности за день. В 2024 году он составит в целом по стране — 620 рублей (если в месяце 31 день) и 641 рубль (если в месяце 30 дней).
В Ростовской области — 744 (если в месяце 31 день), 769,66 рублей (если в месяце 30 дней). Получается, что больничные у ростовчан выше, чем в среднем по стране. Но из выплат у сотрудника также удерживают 13%. Так что на руки люди получат сумму меньше.
Посчитаем минимальный больничный жителя Ростовской области. Допустим, он будет лечиться в феврале 2024 года 10 дней (1 день — 796,21 рубль). Тогда минимальная выплата не должна быть меньше 6927 рублей (7962,1 — 13%).
Чтобы посчитать минимальные декретные, есть специальная формула: МРОТ умножается на 24 месяца и делится на 730 дней. Эксперт уточнила, что среднедневной заработок для расчета декретных ростовчанки в 2024 году не может быть ниже 759 рублей. По ее словам, минимальный размер пособия по беременности и родам в 2024 году составит: — 106,2 тысячи рублей при нормальной беременности (140 дней) и 118,4 тысячи при осложненной (156 дней).
Кроме того, 147,2 тысячи будут положены, если родилась двойня, тройня и так далее.
«Мы привели расчеты минимальных выплат, которые зависят от МРОТ. Если зарплата жителя Ростовской области больше, то с изменением МРОТ у него ничего не изменится. Подводя итог, расскажем еще о двух немаловажных плюсах от увеличения МРОТ. Если работодатель привязал оплату труда своего сотрудника к своим показателям, то он обязан повышать зарплату после увеличения этих показателей. То же правило применяется и к премиям, которые зависят от минимальной заработной платы по трудовому договору. Однако, в случае, если человек из Ростовской области получает зарплату, превышающую минимальный размер оплаты труда, повышение этого показателя не повлияет на его ежемесячный доход», — подытожила Ирина Андриевская.
Вице-президент компании «Золотая Плата», эксперт финансовых рынков, рынка драгоценных металлов Алексей Вязовский рассказал, что из-за повышения МРОТ увеличатся расходы тех граждан, которые платят алименты в твердой сумме (она обычно по решению суда привязана к МРОТ).
«Регионы могут вносить свои коррективы в МРОТ, но не могут его уменьшить. Максимальное пособие по безработице равняется размеру МРОТ, так что после повышение показателя безработные станут получать больше денег», — уточнил Алексей Вязовский.
Ранее стало известно, что в Ростовской области зарплаты медиков оказались меньше средней по стране.