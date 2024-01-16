Эксперт Сухарь рассказал, к чему готовиться Ростову после атак на Белгород и Воронеж

«Мы знаем, как США официально заявили, что финансовый транш Вашингтона Украине на данный момент был последним. Основная помощь Вашингтона пока будет направляться на Ближний Восток. Плюс, в США необходимо решать внутренние проблемы, да и выборы на носу. В этих условиях киевскому режиму необходимо доказать, что деньги им нужны, и предыдущая помощь была потрачена не зря. А доказать это они могут лишь двумя путями», — говорит политолог.