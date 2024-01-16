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Posted Сегодня, 15:48

Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

Эксперт рассказал, к чему подготовиться Ростову после событий в Белгороде и Воронеже

Эксперт Сухарь рассказал, к чему готовиться Ростову после атак на Белгород и Воронеж

16 января 2024, 15:48
Фото: mil.ru
Эксперт рассказал, к чему подготовиться Ростову после событий в Белгороде и Воронеже
Ростов и Ростовская область входят в зону террористических интересов Украины. Поэтому нанести урон донскому краю для «киевского режима» было бы лакомой целью, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Напомним, что ВСУ пытались сегодня атаковать Белгородскую и Воронежскую области с помощью беспилотников. Их сбили, но падение осколков привело к повреждениям.

Политолог разъясняет, что Ростовская область находится сегодня в более выигрышном положении — она не имеет прямой границы с Украиной.

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«Однако и расстояние до Ростовской области преодолевается со стороны пока еще не освобожденных населенных пунктов. К счастью, наша система ПВО работает достаточно эффективно. А правоохранительные органы хорошо выявляют так называемых „спящих“ агентов», — отмечает Александр Сухарь.

Однако эксперт предупреждает, что расслабляться в условиях эскалации насилия со стороны киевского режима, Ростовской области не следует.

«Мы знаем, как США официально заявили, что финансовый транш Вашингтона Украине на данный момент был последним. Основная помощь Вашингтона пока будет направляться на Ближний Восток. Плюс, в США необходимо решать внутренние проблемы, да и выборы на носу. В этих условиях киевскому режиму необходимо доказать, что деньги им нужны, и предыдущая помощь была потрачена не зря. А доказать это они могут лишь двумя путями», — говорит политолог.

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Первый путь киевского режима, по словам эксперта, заключается в том, чтобы выставить себя колоссальной жертвой российской агрессии.

«Но сделать это невозможно — Россия проводит СВО точечно и грамотно», — констатирует собеседник.

Второй путь — провести террористические атаки, вызывая страх и ужас у мирных жителей.

Последствия атаки ВСУ на жилой дом в ВоронежеПоследствия атаки ВСУ на жилой дом в Воронеже
Последствия атаки ВСУ на жилой дом в Воронеже
Фото: ТГ канал губернатора Воронежской области

«Этим киевский режим сейчас и занимается, рассчитывая получить финансирование. Поэтому я полагаю, что попытки атак на наши регионы, в том числе и на Ростовскую область, пока будут продолжаться», — делится мнением эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, какой прогноз о ходе СВО в 2024 году сделал депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

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