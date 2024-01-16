rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

В Ростовской области ожидается рост цен машины. Рассказываем, почему и чего ждать

Эксперты прогнозируют крутой скачок цен на авторынке. Чего ждать в Ростове в 2024-м?

16 января 2024, 09:14
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области ожидается рост цен машины. Рассказываем, почему и чего ждать

Эксперт прогнозирует рост цен на автомобили в Ростовской области в 2024 году

В Ростовской области в начале этого года автомобили могут подорожать по нескольким причинам, сообщили RostovGazeta в пресс-службе ГК «Автодом».

Подорожание автомобилей

По данным «Автостата», стоимость подержанных автомобилей в России за последний год выросла на 22% — примерно на 300 тысяч рублей, и в декабре средняя стоимость транспорта достигла 1,6 миллиона рублей.

В Ростовской области цены на автомобили также росли весь прошлый год. За это время стали чаще продавать подержанные машины, а количество таких предложений увеличилось на 22% по сравнению с началом года.

Наибольшую долю рынка занимают машины Lada (13%) со средней стоимостью 560 тысяч рублей. Второе место по предложениям у Hyundai, отставая от Lada всего лишь на 1%. Средняя цена на автомобили этой марки составляет около 1,33 миллиона рублей.

Также в пятерке лидеров по количеству предложений попали Kia (9%), BMW (6%) и Volkswagen (5%). Цены на эти марки составляют соответственно 1,7, 3,8 и 1,6 миллиона рублей.

Среди моделей автомобилей наиболее популярными являются Hyundai Solaris (3,3%), Hyundai Accent (3,1%) и Kia Rio (2,4%).

В ноябре 2023 года в Ростовской области средняя цена на подержанные автомобили достигла отметки в 1,8 миллиона рублей, что на 33% выше, чем годом ранее.

По данным «Автостата», стоимость подержанных автомобилей в России за последний год выросла на 22% — примерно на 300 тысяч рублей, и в декабре средняя стоимость транспорта достигла 1,6 миллиона рублей.По данным «Автостата», стоимость подержанных автомобилей в России за последний год выросла на 22% — примерно на 300 тысяч рублей, и в декабре средняя стоимость транспорта достигла 1,6 миллиона рублей.
По данным «Автостата», стоимость подержанных автомобилей в России за последний год выросла на 22% — примерно на 300 тысяч рублей, и в декабре средняя стоимость транспорта достигла 1,6 миллиона рублей.
Фото: wikimedia.org

Что будет с ценами на автомобили в 2024 году

В пресс-службе ГК «Автодом» рассказали, что первый квартал 2024 года будет отмечен повышением стоимости автомобилей. И оно связано не только с наступлением нового модельного года, который традиционно сопровождается ростом цен.

«В 2024 году основным фактором станет то, что стоимость китайских автомобилей в 2023 году сформировалась в 2022 году. Несмотря на ослабление курса рубля с осени 2022 года на 30%, весь прошедший года автоконцерны держали цену. Автопроизводители рассматривали повышение стоимости еще в третьем квартале 2023 года, однако, никто не пошел на этот шаг из опасения, что конкуренты не станут менять цены накануне традиционных новогодних распродаж», — сообщили эксперты.

Теперь каникулы закончились, производители сбалансируют курс валюты и стоимость автомобилей. В 2023 году Россия стала крупнейшим импортером автомобилей, произведенных в Китае.

В пресс-службе ГК «Автодом» рассказали, что первый квартал 2024 года будет отмечен повышением стоимости автомобилей.В пресс-службе ГК «Автодом» рассказали, что первый квартал 2024 года будет отмечен повышением стоимости автомобилей.
В пресс-службе ГК «Автодом» рассказали, что первый квартал 2024 года будет отмечен повышением стоимости автомобилей.
Фото: pxhere.com

Доля машин из этой страны в общем объеме импорта авто в Россию выросла с 10% в 2021 до 92% в 2023 году. Если этот тренд продолжится и импорт автомобилей будет расти быстрее, чем рынок авто в целом, то в 2024 году возможна ситуация, когда предложение китайских брендов превысит спрос. В таком случае вероятно начало сильной конкуренции по ценам между производителями из Китая.

Ранее стало известно, что тарифы на оплату штрафстоянки повысили в Ростовской области.

Читайте также:
Депутатов и сенаторов в Ростовской области пересадят на отечественные машиныВ Ростовской области стали меньше угонять машиныРоскошь на колесах: пять самых дорогих машин Ростовской области
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Рынок#Подорожание#Автомобили#2024 год#Импорт#Volkswagen#Kia#Hyundai Solaris#Hyundai Accent#Конкуренция#BMW#Штрафстоянка#Подержанные автомобили
Подпишитесь
Донского бизнесмена осудили за хищения при ремонте объектов Росгвардии
Сегодня, 11:37
Эксперт посчитала, как вырастут выплаты жителям Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 11:36
Пять самых высокооплачиваемых вакансий в Ростове в январе
Сегодня, 11:07
«Уезжай из страны»: эксперт поддержал призыв об отмене концерта Кортнева в Ростове
Сегодня, 11:05
Потребительские цены выросли на 7% в Ростовской области за год
Сегодня, 10:23
Криминальное место Нахичевани-на-Дону: история ростовского микрорайона Берберовка
Сегодня, 12:03