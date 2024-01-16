Эксперты прогнозируют крутой скачок цен на авторынке. Чего ждать в Ростове в 2024-м?

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
По данным «Автостата», стоимость подержанных автомобилей в России за последний год выросла на 22% — примерно на 300 тысяч рублей, и в декабре средняя стоимость транспорта достигла 1,6 миллиона рублей.
В Ростовской области цены на автомобили также росли весь прошлый год. За это время стали чаще продавать подержанные машины, а количество таких предложений увеличилось на 22% по сравнению с началом года.
Наибольшую долю рынка занимают машины Lada (13%) со средней стоимостью 560 тысяч рублей. Второе место по предложениям у Hyundai, отставая от Lada всего лишь на 1%. Средняя цена на автомобили этой марки составляет около 1,33 миллиона рублей.
Также в пятерке лидеров по количеству предложений попали Kia (9%), BMW (6%) и Volkswagen (5%). Цены на эти марки составляют соответственно 1,7, 3,8 и 1,6 миллиона рублей.
Среди моделей автомобилей наиболее популярными являются Hyundai Solaris (3,3%), Hyundai Accent (3,1%) и Kia Rio (2,4%).
В ноябре 2023 года в Ростовской области средняя цена на подержанные автомобили достигла отметки в 1,8 миллиона рублей, что на 33% выше, чем годом ранее.
В пресс-службе ГК «Автодом» рассказали, что первый квартал 2024 года будет отмечен повышением стоимости автомобилей. И оно связано не только с наступлением нового модельного года, который традиционно сопровождается ростом цен.
«В 2024 году основным фактором станет то, что стоимость китайских автомобилей в 2023 году сформировалась в 2022 году. Несмотря на ослабление курса рубля с осени 2022 года на 30%, весь прошедший года автоконцерны держали цену. Автопроизводители рассматривали повышение стоимости еще в третьем квартале 2023 года, однако, никто не пошел на этот шаг из опасения, что конкуренты не станут менять цены накануне традиционных новогодних распродаж», — сообщили эксперты.
Теперь каникулы закончились, производители сбалансируют курс валюты и стоимость автомобилей. В 2023 году Россия стала крупнейшим импортером автомобилей, произведенных в Китае.
Доля машин из этой страны в общем объеме импорта авто в Россию выросла с 10% в 2021 до 92% в 2023 году. Если этот тренд продолжится и импорт автомобилей будет расти быстрее, чем рынок авто в целом, то в 2024 году возможна ситуация, когда предложение китайских брендов превысит спрос. В таком случае вероятно начало сильной конкуренции по ценам между производителями из Китая.
Ранее стало известно, что тарифы на оплату штрафстоянки повысили в Ростовской области.