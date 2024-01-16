Эксперты прогнозируют крутой скачок цен на авторынке. Чего ждать в Ростове в 2024-м?

«В 2024 году основным фактором станет то, что стоимость китайских автомобилей в 2023 году сформировалась в 2022 году. Несмотря на ослабление курса рубля с осени 2022 года на 30%, весь прошедший года автоконцерны держали цену. Автопроизводители рассматривали повышение стоимости еще в третьем квартале 2023 года, однако, никто не пошел на этот шаг из опасения, что конкуренты не станут менять цены накануне традиционных новогодних распродаж», — сообщили эксперты.