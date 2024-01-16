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Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

Где в Ростове-на-Дону набрать святой воды на Крещение

Где в Ростове-на-Дону набрать святой воды на Крещение

16 января 2024, 15:46
Фото: 1MI
Где в Ростове-на-Дону набрать святой воды на Крещение
В Ростове-на-Дону в течение 18 и 19 января в храмах проведут великое освящение воды в честь праздника Крещение Господне, сообщили в городской администрации.

Где можно набрать святой воды в Ростове

В 55 храмах донской столицы состоится особая утренняя и вечерняя литургия. Ее проведут накануне праздника — 18 января.

С этого момент в течение двух дней запланировано великое освящение воды.

Кроме того, священнослужители по семи адресам проведут водосвятный молебен:

  1. Гремучий источник (Амбулаторная, 55);
  2. Иверский монастырь (Неклиновская, 4);
  3. Серафимовский источник (Ботанический сад ЮФУ);
  4. родник «Серебряный» (поселок Красноярский, 13);
  5. храм Святого Георгия Победоносца (339 Стрелкой Дивизии, 33);
  6. Северное водохранилище (Космонавтов, 2Д);
  7. родник Сурб Хач (ул. Баграмяна, 1).

Купели в Ростовской области

Всего в области подготовили 77 мест для купаний на Крещение. Все они оснащены лестницами и перилами. Предусмотрели и ограничители, чтобы купающиеся не попали под лед.

Для дежурства задействуют спасателей, сотрудников скорой и правоохранителей. Всего будет более тысячи человек и свыше 200 единиц техники.

В Ростове подготовили 12 купелей на Крещение. Показываем на карте, где они находятся
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Добавим, что в донской столице подготовят 12 купелей для местных жителей.

Какая будет погода на Крещение

В ночь на 19 января в Ростове похолодает до +1 градуса, начнется снег с дождем. Синоптики также обещают усиление ветра.

Днем погода улучшится, хотя дожди не прекратятся. Воздух может прогреться до +7 градусов.

Также стоит отметить, что осадки ожидаются и на следующий день, а максимальная температура составит +5 градусов.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Храмы#Крещение#Освящение воды#Утренняя литургия#Вечерняя литургия#Водосвятный молебен#Гремучий источник
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