Где в Ростове-на-Дону набрать святой воды на Крещение

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
В 55 храмах донской столицы состоится особая утренняя и вечерняя литургия. Ее проведут накануне праздника — 18 января.
С этого момент в течение двух дней запланировано великое освящение воды.
Кроме того, священнослужители по семи адресам проведут водосвятный молебен:
Всего в области подготовили 77 мест для купаний на Крещение. Все они оснащены лестницами и перилами. Предусмотрели и ограничители, чтобы купающиеся не попали под лед.
Для дежурства задействуют спасателей, сотрудников скорой и правоохранителей. Всего будет более тысячи человек и свыше 200 единиц техники.
Добавим, что в донской столице подготовят 12 купелей для местных жителей.
В ночь на 19 января в Ростове похолодает до +1 градуса, начнется снег с дождем. Синоптики также обещают усиление ветра.
Днем погода улучшится, хотя дожди не прекратятся. Воздух может прогреться до +7 градусов.
Также стоит отметить, что осадки ожидаются и на следующий день, а максимальная температура составит +5 градусов.