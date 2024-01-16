Госэкспертиза одобрила ремонт фонтана «Ротонда» в Ростове-на-Дону

Во вторник, 16 января, ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» опубликовало положительное заключение на проект капитального ремонта фонтана «Ротонда». В заключении указано, что объект находится в переулке Нахичеванском, 25а — это парк имени 1 Мая, история которого началась еще в 1855 году. «Ротонда» является одним из знаменитых и наиболее привлекательных фонтанов города, он также является значимым объектом истории и культуры Ростова.