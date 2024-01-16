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Госэкспертиза одобрила ремонт фонтана «Ротонда» в Ростове-на-Дону

Госэкспертиза одобрила ремонт фонтана «Ротонда» в Ростове-на-Дону

16 января 2024, 15:31
Фото: Ekaterina Kassandra/Яндекс.Карты
Госэкспертиза одобрила ремонт фонтана «Ротонда» в Ростове-на-Дону
В Ростове капитально отремонтируют фонтан «Ротонда», информация об этом появилась на портале ГИС ЕГРЗ.

Во вторник, 16 января, ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» опубликовало положительное заключение на проект капитального ремонта фонтана «Ротонда». В заключении указано, что объект находится в переулке Нахичеванском, 25а — это парк имени 1 Мая, история которого началась еще в 1855 году. «Ротонда» является одним из знаменитых и наиболее привлекательных фонтанов города, он также является значимым объектом истории и культуры Ростова.

Стало известно, какие фонтаны отремонтируют в Ростове
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Застройщиком выступает управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова, сроки и объемы средств, необходимых для реализации проекта, пока неизвестны. Информация будет уточняться.

Ранее прокуратура обязала УБиЛХ Ростова отремонтировать фонтан, который стоял в нерабочем состоянии три года.

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