Госэкспертиза одобрила ремонт фонтана «Ротонда» в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Во вторник, 16 января, ГАУ РО «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» опубликовало положительное заключение на проект капитального ремонта фонтана «Ротонда». В заключении указано, что объект находится в переулке Нахичеванском, 25а — это парк имени 1 Мая, история которого началась еще в 1855 году. «Ротонда» является одним из знаменитых и наиболее привлекательных фонтанов города, он также является значимым объектом истории и культуры Ростова.
Застройщиком выступает управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова, сроки и объемы средств, необходимых для реализации проекта, пока неизвестны. Информация будет уточняться.
Ранее прокуратура обязала УБиЛХ Ростова отремонтировать фонтан, который стоял в нерабочем состоянии три года.