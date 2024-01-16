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Published Сегодня, 18:29

Modified Сегодня, 18:31

Updated Сегодня, 18:31

«Комфорт минус»: в Ростове затопило дождем пассажиров автобуса

«Комфорт минус»: в Ростове затопило дождем пассажиров автобуса

16 января 2024, 18:29
Фото: rostovgazeta.ru
«Комфорт минус»: в Ростове затопило дождем пассажиров автобуса

В Ростове пассажирам автобуса пришлось открыть зонт в затопленном салоне

В Ростове пассажиры одного из автобусов пожаловались на текущую крышу, фото появилось в местном Telegram-канале.

Во вторник, 16 января, пассажиры одного из автобусов рассказали Telegram-каналу «Ростов Главный», что во время дождя с крыши в салон начала капать вода. Поток воды оказался настолько интенсивным, что одной из пассажиров с ребенком пришлось открыть зонт. Маршрут, на котором заливало салон, пассажиры уточнять не стали.

«Ростовской тариф „комфорт минус“ — когда на пассажира капает с крыши», — подписали фото авторы канала.

Фото: Telegram-канал «Ростов Главный»

Однако увиденное возмутило жителей Ростова-на-Дону, которые заметили, что протекающие автобусы совсем не соответствуют тем тарифам за проезд, что установили недавно.

«Надо ещё тариф поднять, чтобы на ремонт хватало», «Надеюсь, это люк приоткрыт, а не дыры», «Сразу поднять рублей на 50 тариф, и пешком пусть за деньги ходят», — заметили комментаторы.

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Другие ростовчане заметили, что проблемы с протечками возникают и в других автобусах, при этом иногда во время сильных дождей подтекают даже не люки, а щели кондиционеров, расположенные на потолке салона.

«Это №66? На этом маршруте автобусы тоже текут…», «Скорее всего №90 автобус», — предположили ростовчане.

Обращаем внимание, информация об этом пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.

Ранее ростовчанам пришлось дожидаться автобуса под снегом дольше часа.

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