«Комфорт минус»: в Ростове затопило дождем пассажиров автобуса

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
Во вторник, 16 января, пассажиры одного из автобусов рассказали Telegram-каналу «Ростов Главный», что во время дождя с крыши в салон начала капать вода. Поток воды оказался настолько интенсивным, что одной из пассажиров с ребенком пришлось открыть зонт. Маршрут, на котором заливало салон, пассажиры уточнять не стали.
«Ростовской тариф „комфорт минус“ — когда на пассажира капает с крыши», — подписали фото авторы канала.
Однако увиденное возмутило жителей Ростова-на-Дону, которые заметили, что протекающие автобусы совсем не соответствуют тем тарифам за проезд, что установили недавно.
«Надо ещё тариф поднять, чтобы на ремонт хватало», «Надеюсь, это люк приоткрыт, а не дыры», «Сразу поднять рублей на 50 тариф, и пешком пусть за деньги ходят», — заметили комментаторы.
Другие ростовчане заметили, что проблемы с протечками возникают и в других автобусах, при этом иногда во время сильных дождей подтекают даже не люки, а щели кондиционеров, расположенные на потолке салона.
«Это №66? На этом маршруте автобусы тоже текут…», «Скорее всего №90 автобус», — предположили ростовчане.
Обращаем внимание, информация об этом пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.
Ранее ростовчанам пришлось дожидаться автобуса под снегом дольше часа.