«Комфорт минус»: в Ростове затопило дождем пассажиров автобуса

Во вторник, 16 января, пассажиры одного из автобусов рассказали Telegram-каналу «Ростов Главный», что во время дождя с крыши в салон начала капать вода. Поток воды оказался настолько интенсивным, что одной из пассажиров с ребенком пришлось открыть зонт. Маршрут, на котором заливало салон, пассажиры уточнять не стали.