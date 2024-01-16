Криминальное место Нахичевани-на-Дону: история ростовского микрорайона Берберовка

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Конечно, Берберовка − один из самых известных районов Нахичевани-на-Дону. Этот район располагается в северо-восточном углу старой Нахичевани, который раньше прилегал к Балабановским рощам (ныне парк имени Н. Островского).
Как пишет известный ростовский краевед В. Сидоров в «Энциклопедии старого Ростова и Нахичевани-на-Дону», пока так и не удалось установить, кто именно из Берберовых увековечен в этом названии.
И вот тут надо особо отметить, что в Нахичевани род Берберовых был очень известным и уважаемым. Считается, что кто-то из купцов Берберовых имел свое поместье в этом районе.
Другими словами, возможно, этот район был назван в честь кого-то из нахичеванских Берберовых.
При этом история его возникновения похожа на историю ростовской Нахаловки.
Население Берберовки составляли в основном бедные армяне. Они просто селились в этом районе, так как были не в состоянии приобрести жилье в центре Нахичевани. Возможно, именно поэтому Берберовку называли нахичеванской Нахаловкой.
Надо сказать, что у этого района есть и свое «славное» криминальное прошлое. Именно здесь среди порядочных граждан любили селиться разные проходимцы, авантюристы, спекулянты и фальшивомонетчики. В начале двадцатого века Берберовка считалась самым криминальным районом Нахичевани.
Конечно, интересно узнать, что за люди были Берберовы, в честь которых назвали нахичеванскую Нахаловку. Надо сказать, что Берберовы были известны не только в Нахичевани.
В мире хорошо знают и ценят писательницу Нину Берберову, которая была тоже родом из Нахичевани-на-Дону. Ее дед, Иван Минасович (Минаевич) Берберов, был известным врачом, получившим образование в Париже; отец, Николай Иванович, после окончания физико-математического факультета Московского университета поступил в Министерство финансов и в 1917 году был чиновником по особым поручениям при министре.
Но мало кто сейчас знает, что и другие родственники Нины Берберовой также были выдающимися людьми. Например, Минас Иванович Берберов был одним из лидеров армянской партии Дашнакцутюн, членом армянского правительства в 1917−1918 годах. Другой не менее яркой, но еще более загадочной личностью был его брат Рубен Иванович. Образование он получил в Нахичевани, учился затем в Женеве и Париже. В Париже вступил в масонскую ложу. Читал во Франции лекции по международной торговле, был избран членом Парижской Социологической ассоциации. Много публиковался во французской научной печати.
Нина Берберова прославилась, написав книгу «Люди и ложи. Русские масоны XX столетия». Осмелюсь предположить, что, возможно, к написанию этой книги ее побудила и судьба Рубена Ивановича Берберова.
В любом случае нахичеванская Нахаловка таит в себе много интересных загадок и, несомненно, требует кропотливой работы историков. Уверен, что еще немало неизвестных страниц истории Берберовки будут открыты в будущем.
Георгий Багдыков