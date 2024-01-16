Криминальное место Нахичевани-на-Дону: история ростовского микрорайона Берберовка

Но мало кто сейчас знает, что и другие родственники Нины Берберовой также были выдающимися людьми. Например, Минас Иванович Берберов был одним из лидеров армянской партии Дашнакцутюн, членом армянского правительства в 1917−1918 годах. Другой не менее яркой, но еще более загадочной личностью был его брат Рубен Иванович. Образование он получил в Нахичевани, учился затем в Женеве и Париже. В Париже вступил в масонскую ложу. Читал во Франции лекции по международной торговле, был избран членом Парижской Социологической ассоциации. Много публиковался во французской научной печати.