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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Криминальное место Нахичевани-на-Дону: история ростовского микрорайона Берберовка

Криминальное место Нахичевани-на-Дону: история ростовского микрорайона Берберовка

16 января 2024, 12:03
Фото: Midjourney
Криминальное место Нахичевани-на-Дону: история ростовского микрорайона Берберовка

Краевед Багдыков рассказал об истории ростовского микрорайона Берберовка

В честь кого назван ростовский микрорайон Берберовка и какая у нее история. Этот вопрос до сих пор волнует многих историков и исследователей.

Конечно, Берберовка − один из самых известных районов Нахичевани-на-Дону. Этот район располагается в северо-восточном углу старой Нахичевани, который раньше прилегал к Балабановским рощам (ныне парк имени Н. Островского).

Как пишет известный ростовский краевед В. Сидоров в «Энциклопедии старого Ростова и Нахичевани-на-Дону», пока так и не удалось установить, кто именно из Берберовых увековечен в этом названии.

И вот тут надо особо отметить, что в Нахичевани род Берберовых был очень известным и уважаемым. Считается, что кто-то из купцов Берберовых имел свое поместье в этом районе.

Другими словами, возможно, этот район был назван в честь кого-то из нахичеванских Берберовых.

При этом история его возникновения похожа на историю ростовской Нахаловки.

Население Берберовки составляли в основном бедные армяне. Они просто селились в этом районе, так как были не в состоянии приобрести жилье в центре Нахичевани. Возможно, именно поэтому Берберовку называли нахичеванской Нахаловкой.

Население Берберовки составляли в основном бедные армяне. Они просто селились в этом районе, так как были не в состоянии приобрести жилье в центре Нахичевани. Дом на окраине Берберовки и НахичеваниНаселение Берберовки составляли в основном бедные армяне. Они просто селились в этом районе, так как были не в состоянии приобрести жилье в центре Нахичевани. Дом на окраине Берберовки и Нахичевани
Возможно, именно поэтому Берберовку называли нахичеванской Нахаловкой.Возможно, именно поэтому Берберовку называли нахичеванской Нахаловкой.
Население Берберовки составляли в основном бедные армяне. Они просто селились в этом районе, так как были не в состоянии приобрести жилье в центре Нахичевани. Дом на окраине Берберовки и Нахичевани
Фото: pastvu.com

Надо сказать, что у этого района есть и свое «славное» криминальное прошлое. Именно здесь среди порядочных граждан любили селиться разные проходимцы, авантюристы, спекулянты и фальшивомонетчики. В начале двадцатого века Берберовка считалась самым криминальным районом Нахичевани.

Конечно, интересно узнать, что за люди были Берберовы, в честь которых назвали нахичеванскую Нахаловку. Надо сказать, что Берберовы были известны не только в Нахичевани.

В мире хорошо знают и ценят писательницу Нину Берберову, которая была тоже родом из Нахичевани-на-Дону. Ее дед, Иван Минасович (Минаевич) Берберов, был известным врачом, получившим образование в Париже; отец, Николай Иванович, после окончания физико-математического факультета Московского университета поступил в Министерство финансов и в 1917 году был чиновником по особым поручениям при министре.

Но мало кто сейчас знает, что и другие родственники Нины Берберовой также были выдающимися людьми. Например, Минас Иванович Берберов был одним из лидеров армянской партии Дашнакцутюн, членом армянского правительства в 1917−1918 годах. Другой не менее яркой, но еще более загадочной личностью был его брат Рубен Иванович. Образование он получил в Нахичевани, учился затем в Женеве и Париже. В Париже вступил в масонскую ложу. Читал во Франции лекции по международной торговле, был избран членом Парижской Социологической ассоциации. Много публиковался во французской научной печати.

Минас Иванович Берберов был одним из лидеров армянской партии Дашнакцутюн, членом армянского правительства в 1917−1918 годах.Минас Иванович Берберов был одним из лидеров армянской партии Дашнакцутюн, членом армянского правительства в 1917−1918 годах.
Минас Иванович Берберов был одним из лидеров армянской партии Дашнакцутюн, членом армянского правительства в 1917−1918 годах.
Фото: Автор неизвестен/cc0/wikmedia.org

Нина Берберова прославилась, написав книгу «Люди и ложи. Русские масоны XX столетия». Осмелюсь предположить, что, возможно, к написанию этой книги ее побудила и судьба Рубена Ивановича Берберова.

В любом случае нахичеванская Нахаловка таит в себе много интересных загадок и, несомненно, требует кропотливой работы историков. Уверен, что еще немало неизвестных страниц истории Берберовки будут открыты в будущем.

Георгий Багдыков

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