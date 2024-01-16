«Миллионы на мусор»: как и на что тратили деньги в Ростовской области в 2023 году

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Однако все эти проблемы так или иначе нашли свое решение. Кроме одной. Жители Ростовской области и в новом 2024 году жалуются на утопающие в мусоре и свалках территории.
RostovGazeta проанализировала крупные госзакупки Ростовской области за 2023 год и выяснила, как и на что в регионе направлялись внушительные суммы.
RostovGazeta плотно взаимодействует с жителями Ростова и области. В 2023 году наибольшее число жалоб дончан касались буквально заваленного мусором Северного кладбища.
Оказалось, что на выполнение работ по текущему содержанию (уборке) и обслуживанию территории Северного кладбища только с сентября по декабрь было направлено свыше 8,9 миллиона рублей. Организатором госзакупки выступила «Служба городских кладбищ».
Кто стал победителем торга — информация скрыта. Однако торговую процедуру «СПАРК-Маркетинг» подчеркнул индикаторами.
Индикатор выявил отсутствие конкретной борьбы в ходе проведения торгов. Информационная система предупреждает, что минимальное снижение цены при участии нескольких заявок может являться одним из признаков наличия картельного сговора участников. Уточняется, что этот контракт был исполнен частично и расторгнут по соглашению сторон.
Кроме того, на содержание и обслуживание Северного кладбища в Ростове на период с августа по апрель 2023 года, планировалось направить более 15,4 миллиона рублей.
В этой торговой процедуре приняли участие две компании. Одна предложила цену на 12% ниже — порядка 13,6 миллиона рублей, а другая — «упала» на 12,5% с ценой 13,5 миллиона.
Однако и эта торговая процедура не обошлась без индикаторов. «СПАРК-Маркетинг» отмечает, что победителем многомиллионного контракта стал субъект малого и среднего предпринимательства. Часть документов оказались недоступны для поиска.
Индикатор разъясняет, что размещение документов закупки в виде отсканированных сканов документов, может являться признаком ограничения конкуренции. Поскольку невозможность копирования шаблонов и описаний увеличивает срок подготовки заявок участниками. А также может стать причиной совершения ошибок.
Министерство ЖКХ Ростовской области в 2023 году больше всего средств направило на повышение надежности системы водоснабжения в городах Новошахтинск и Красный Сулин, а также прилегающих поселков.
На реконструкцию системы Шахтинско-Донского водовода — на строительство оросительных каналов и водоводных конструкций, было выделено более 11,5 миллиона рублей. Победителем госзакупки стала ростовская компания ООО «Лимерт».
Этот контракт «СПАРК-Маркетинг» отметил пятью индикаторами. Часть документов торговой процедуры были недоступны для поиска. Компания «Лимерт» оказалась единственным участником закупки, организованной конкурентным способом.
Торг проходил без снижения цены. А на положения документации или позицию заказчика была подана жалоба в ФАС. Индикатор предупреждает, что несмотря на решение ФАС, наличие такой жалобы может являться признаком ограничения конкуренции.
Второе место по объему расходов донского МинЖКХ в 2023 году заняли услуги телефонной связи. На это было направлено 615 тысяч рублей.
На третьем месте в числе самых крупных расходов министерства за минувший год оказалась госзакупка услуг по обеспечению в Сети информационной поддержки политики энергосбережения Ростовской области. На эти цели ушло более 599,8 тысячи рублей.
Этот контракт «СПАРК-Маркетинг» тоже отметил индикаторами. Исполнителем полумиллионного контракта стал субъект малого и среднего предпринимательства. Торги проходили без снижения цены. На закупку, организованную конкурентным способом, была подана лишь одна заявка.
Индикатор предупреждает, что такую закупку можно охарактеризовать как низкоэффективную и низкоконкурентную по смыслу.
Министерство транспорта Ростовской области в 2023 году больше всего денег направило на строительство дорог.
В частности, более двух миллиардов рублей планировалось выделить на строительство «Северного радиуса» в составе ростовского транспортного кольца. В торговой процедуре приняли участие три претендента.
В итоге самая низкая цена из предложенных составила более 1,7 миллиарда рублей — ниже первоначальной стоимости на 14,5%. При проведении торга часть документов, традиционно для донского края, оказалась недоступной для поиска. Был запрос на разъяснение положений документации. А индикатор на контракт предупреждает о штрафах, неустойке на поставщика контракта.
«Пени начисляются за просрочку, а штраф — за нарушение обязательств по контракту Индикатор рассчитывается, если на первоисточнике основанием начисления неустойки или штрафа является ненадлежащее исполнение поставщиком его обязательств», — разъясняет «СПАРК-Маркетинг».
Контракт Минтранса на строительство автомобильной дороги «Западная хорда» (1,5 этапа), стоимостью более 1,7 миллиарда рублей, отмечен восемью индикаторами.
Информационная система зафиксировала нарушение срока заключения контракта, запросы на разъяснение положений документации, жалобу в ФАС, отсутствие конкурентной борьбы и многое другое. А также штрафы и неустойки по контракту на поставщика.
На ликвидацию несанкционированных свалок в Ростовской области также в 2023 году направлялись внушительные средства.
Самый большой объем средств — более 155,2 миллиона рублей направило МКУ «УЖКХ» Ворошиловского района. Предполагалось, что за эти деньги победитель торга вывезет свыше 231,5 кубических метра неопасных отходов, пригодных для повторного использования.
Кто стал победителем госзакупки, не сообщается. Однако к борьбе в торге был допущен лишь один участник. Индикатор предупреждает о штрафах, неустойках по контракту на поставщика. А также о том, что часть документов была недоступна для поиска.
Для сравнения, Советский район Ростова на ликвидацию свалочных очагов направил более 14,6 миллиона рублей. Предполагалось, что за эти деньги победитель контракта в 2023 году ликвидирует с территории Советского района непригодные для повторного использования отходы. Победителем госзакупки стал региональный оператор Ростова.
Отмечается, что из нескольких поданных на участие заявок, допущена к торгу была всего одна. Индикатор предупреждает, что при наличии систематики в выборе конкретного участника, это может считаться признаком ограничения конкуренции.
Ростовчане считают, что в 2023 году наличие мусора и свалок стало особенно очевидным.
В частности, жители улицы Каширской неоднократно жаловались в RostovGazeta на огромную кучу строительного мусора в спальном жилом районе. По словам ростовчан огромная свалка лежит между домами, как минимум, с осени 2023 года.
«Когда ее завалило снегом, она хоть перестала бросаться в глаза», — отмечают жители улицы.
Регулярно наблюдают свалочные очаги и жители ЖК «Державинский». Горожане рассказывают, что в рощу, которая находится почти в центре города, мусор привозят с завидным постоянством. Например, пока горожане праздновали новогоднюю ночь, сюда привезли отходы от обувного производства.
Большинство из опрошенных RostovGazeta экспертов уверены, что Ростовская область является ярким примером того, как недопустимо обращаться с отходами.
Правозащитник Сергей Левченко делится мнением, что за ликвидацию одного и того же мусора в Ростове деньги оплачиваются дважды. Сперва платят граждане за вывоз, а потом — администрация за ликвидацию свалочных очагов.
При этом спикер уверен, что если бы на контейнерных площадках стояли контейнеры для КГО, то никаких свалочных очагов не возникало бы.
«Тариф на вывоз мусора необходимо тщательно пересматривать. И, главное, взвесить его обоснованность и то, как регоператор выполнил ранее взятые на себя обещания, заложенные в тариф», — отмечает Левченко.
Руководитель одного из региональных отделений партии Сергей Косинов и вовсе уверен, что назрела необходимость отозвать лицензии у регоператоров донского края. Свое мнение эксперт объясняет отсутствием эффективности в их деятельности.
По словам собеседника, за время реализации реформы по обращению с отходами, в Ростовской области было построено лишь два мусороперерабатывающих завода. И то, по мнению эксперта, назвать эти линии заводами можно лишь с большой натяжкой.
«Коммунальные задачи должны решать муниципальные компании, а не частный бизнес. Частники заточены не на решение вопроса, а на получение как можно большего дохода. Поэтому у нас и не получается навести порядок», — резюмирует Косинов.