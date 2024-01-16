Мусор и свист: какие приметы способны лишить ростовчан финансового благополучия

Однако среди оставшихся респондентов 15% доверяют примете о том, что нельзя выносить мусор по вечерам, 13% считают, что деньги можно «просвистеть». Еще 6% уверены, что нельзя носить кошелек пустым, а 5% — что нельзя мять деньги, и надо относиться к ним бережно. Также были те, что принципиально дает в долг только левой рукой и не обдумывает любые решения о покупках и вложениях средств по вечерам. 7% доверяют всем денежным приметам без исключения.