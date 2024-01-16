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Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

Мусор и свист: какие приметы способны лишить ростовчан финансового благополучия

Мусор и свист: какие приметы способны лишить ростовчан финансового благополучия

16 января 2024, 12:55
Фото: frepik.com
Мусор и свист: какие приметы способны лишить ростовчан финансового благополучия

Жители Ростовской области назвали денежные приметы, которым они доверяют

В Ростовской области около трети жителей верят, что свист и вынос мусора по вечерам способен лишить их финансового благополучия, результатами исследования поделились аналитики Bankiros.

Аналитики Bankiros провели исследование, чтобы выяснить, какой процент россиян полагается на приметы в денежных вопросах. Эксперты уточнили у респондентов, какие именно приметы, по их мнению, гарантированно способны привлечь деньги.

В опросе 12–15 января приняли участие более тысячи граждан из разных уголков России, при этом половина из них (50% на 16 января) заявили, что не доверяют никаким приметам и считают их глупыми суевериями.

Суеверия или реальность? Ясновидящая рассказывает о действии примет
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Однако среди оставшихся респондентов 15% доверяют примете о том, что нельзя выносить мусор по вечерам, 13% считают, что деньги можно «просвистеть». Еще 6% уверены, что нельзя носить кошелек пустым, а 5% — что нельзя мять деньги, и надо относиться к ним бережно. Также были те, что принципиально дает в долг только левой рукой и не обдумывает любые решения о покупках и вложениях средств по вечерам. 7% доверяют всем денежным приметам без исключения.

Ранее в Ростовской области объявили, что рост потребительских цен в прошлом году составил 7%.

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