На Дону суд оставил без изменений приговор главы администрации Азова

Напомним, в сентябре 2023 года стало известно, что в Ростовской области вновь рассмотрели уголовное дело против главы администрации Азова Владимира Ращупкина. Его обвиняли в превышении полномочий, причиной для этого стали судебные тяжбы о махинациях с землей, муниципальную собственность продали, там собирались построить коттеджи. Ущерб от незаконной деятельности оценили в 174 миллиона рублей.