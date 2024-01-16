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На Дону суд оставил без изменений приговор главы администрации Азова

На Дону суд оставил без изменений приговор главы администрации Азова

16 января 2024, 17:24
Фото: Midjourney
На Дону суд оставил без изменений приговор главы администрации Азова
В Ростовской области повторно рассмотрели дело главы администрации Азова Владимира Ращупкина, его обвинили в превышении должностных полномочий, об этом сообщил портал «Ёрш. Азов».

Напомним, в сентябре 2023 года стало известно, что в Ростовской области вновь рассмотрели уголовное дело против главы администрации Азова Владимира Ращупкина. Его обвиняли в превышении полномочий, причиной для этого стали судебные тяжбы о махинациях с землей, муниципальную собственность продали, там собирались построить коттеджи. Ущерб от незаконной деятельности оценили в 174 миллиона рублей.

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Владимира Ращупкина приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно, а также запретили работать в органах власти в течение двух лет. Однако глава администрации Азова не согласился с этим решением и подал апелляцию.

Портал «Ёрш. Азов» со ссылкой на пресс-службу Ростовского областного суда объявил, что после судебного заседания приговор Ращупкину оставили без изменений.

Ранее Владимир Ращупкин заявил, что продолжит бороться за отмену своего приговора и не покинет пост в администрации Азова.

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