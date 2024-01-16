На МСП. РФ заработал сервис для работы на маркетплейсах с мерами поддержки регионов

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Новый сервис формирует подборку подходящих региональных мер поддержки для работы на маркетплейсах, передает ria.ru.
Например, предприниматели из Татарстана могут бесплатно получить помощь с размещением товаров на одном из выбранных маркетплейсов. Компании МСП из Ивановской области могут получить поддержку в продвижении товаров на площадке на условиях софинансирования. В Москве малому и среднему бизнесу доступно получение бесплатных консультаций по запуску коммерческой страницы в соцсетях, а также сопровождение персональными кураторами на всех этапах ведения бизнеса.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич рассказал, что количество участников онлайн-торговли стремительно растет. Например, в прошлом году было зарегистрировано 152 тысячи таких субъектов.
«Предпринимателям, как начинающим, так и опытным, сервис предоставит доступ к имеющимся в регионе мерам поддержки, связанным с размещением и продвижением товаров или услуг в соцсетях и на маркетплейсах. Авторизованные пользователи МСП.РФ, помимо этого, получат специальные предложения в виде скидок, бонусов или других преференций от площадок», — сказал Александр Исаевич.
Отмечается, что одна из площадок предоставляет авторизованным пользователям МСП.РФ скидку 30% на размещение товара на верхних позициях на главной странице, а еще одна — до 60 тысяч бонусов на продвижение новым клиентам.
Также сервис на МСП.РФ предлагает инструкции от экспертов площадок по вопросам, связанным с онлайн-торговлей: о порядке регистрации на площадке, оформлении карточек товаров, настройке цен, логистике, аналитике и разработке стратегии, продвижении товаров или услуг.
В новом сервисе представлены полезные инструменты по работе с Ozon, «Авито», соцсетью «ВКонтакте», Ярмаркой Мастеров», «Мегамаркетом», «Профи.ру». Площадки прошли отбор Корпорации МСП и готовы помогать предпринимателям запускать и развивать их бизнес в онлайн-продажах.