На МСП. РФ заработал сервис для работы на маркетплейсах с мерами поддержки регионов

Например, предприниматели из Татарстана могут бесплатно получить помощь с размещением товаров на одном из выбранных маркетплейсов. Компании МСП из Ивановской области могут получить поддержку в продвижении товаров на площадке на условиях софинансирования. В Москве малому и среднему бизнесу доступно получение бесплатных консультаций по запуску коммерческой страницы в соцсетях, а также сопровождение персональными кураторами на всех этапах ведения бизнеса.