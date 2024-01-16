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Published Сегодня, 13:30

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Updated Сегодня, 13:33

Несколько хуторов подтопило в Ростовской области

Несколько хуторов подтопило в Ростовской области

16 января 2024, 13:30
Фото: 32.mchs.gov.ru
Несколько хуторов подтопило в Ростовской области
В Ростове-на-Дону и Мясниковском районе произошло подтопление нескольких территорий, сообщили в Минприроды региона.

Речь идет о садовых товариществах «Вираж» и «Братство» в Ростове, а также хуторах Ленинаван, Ленинакан, Красный Крым.

Одной из возможных причин такой ситуации может быть подпор грунтовых вод в местах их естественной разгрузки. Сейчас спасатели занимаются откачкой воды.

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За счет этого получится снизить уровень грунтовых вод на подтопленных территориях.

По информации министерства, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций, привлекут научно-исследовательские учреждения. Это необходимо для проведения работ, чтобы получить решения по инженерной защите территорий.

Ранее ливень в донской столице затопил улицу Пушкинскую.

До этого в регионе поступили около 750 заявлений на выплаты после урагана.

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