Несколько хуторов подтопило в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Речь идет о садовых товариществах «Вираж» и «Братство» в Ростове, а также хуторах Ленинаван, Ленинакан, Красный Крым.
Одной из возможных причин такой ситуации может быть подпор грунтовых вод в местах их естественной разгрузки. Сейчас спасатели занимаются откачкой воды.
За счет этого получится снизить уровень грунтовых вод на подтопленных территориях.
По информации министерства, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций, привлекут научно-исследовательские учреждения. Это необходимо для проведения работ, чтобы получить решения по инженерной защите территорий.
Ранее ливень в донской столице затопил улицу Пушкинскую.
До этого в регионе поступили около 750 заявлений на выплаты после урагана.