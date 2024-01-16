Отработал один день: в Ростове выпущенный утром на линию электробус попал в ДТП

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Они рассказали, что авария произошла днем во вторник, 16 января, перед Комсомольской площадью. По их словам, электробус столкнулся с легковым автомобилем.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Также пока не сообщается о пострадавших.
Ранее в соцсетях появилась информация, что в Ростове тестовый заезд совершил один из купленных ранее электробусов. Этот вид транспорта выпустили на линию во вторник на маршрутах №58 и №88.
До этого в Волгодонске женщина попала в больницу после жесткого ДТП на перекрестке. Материал на эту тему читайте по ссылке.
Также стало известно, как машина с человеком полностью провалилась под асфальт в Азове.