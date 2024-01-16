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Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Новый электробус попал в аварию в Ростове-на-Дону в первый рабочий день

Отработал один день: в Ростове выпущенный утром на линию электробус попал в ДТП

16 января 2024, 09:16
Фото: ТГ Это Ростов
Новый электробус попал в аварию в Ростове-на-Дону в первый рабочий день

Новый электробус попал в аварию в Ростове-на-Дону 16 января

В Ростове-на-Дону попал в аварию электробус, который только сегодня выпустили на линию, сообщили очевидцы в соцсетях.

Они рассказали, что авария произошла днем во вторник, 16 января, перед Комсомольской площадью. По их словам, электробус столкнулся с легковым автомобилем.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Также пока не сообщается о пострадавших.

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Ранее в соцсетях появилась информация, что в Ростове тестовый заезд совершил один из купленных ранее электробусов. Этот вид транспорта выпустили на линию во вторник на маршрутах №58 и №88.

До этого в Волгодонске женщина попала в больницу после жесткого ДТП на перекрестке. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Также стало известно, как машина с человеком полностью провалилась под асфальт в Азове.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ДТП#Больница#Волгодонск#Авария#Соцсети#Электробус#Пострадавшие#Женщина#Маршруты#Легковой автомобиль
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