Ответ на террористические атаки в Иране: атака на Эрбиль

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
В процессе атаки пострадал также аэропорт Эрбиля. Коалиционные силы смогли сбить три беспилотника у аэродрома. Представители США заявили, что американские объекты не пострадали, пишет ИА RuNews24.ru.
Представитель службы безопасности Ирака сообщил, что в результате этой атаки погибло четыре человека. Американские военные не пострадали.
Ранее было сообщено о ракетных атаках КСИР на один из основных штаб-квартир МОССАДа в Иракском Курдистане. 15 января хуситы обстреляли американский эсминец в Красном море.
КСИР наносил подобные удары также в 2020 году после гибели генерала Сулеймани.