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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Ответ на террористические атаки в Иране: атака на Эрбиль

16 января 2024, 12:42
Эрбиль — это главный город Иракского Курдистана. По информации КСИР, атака была ответом на последние террористические акты в Иране.

В процессе атаки пострадал также аэропорт Эрбиля. Коалиционные силы смогли сбить три беспилотника у аэродрома. Представители США заявили, что американские объекты не пострадали, пишет ИА RuNews24.ru.

Представитель службы безопасности Ирака сообщил, что в результате этой атаки погибло четыре человека. Американские военные не пострадали.

Ранее было сообщено о ракетных атаках КСИР на один из основных штаб-квартир МОССАДа в Иракском Курдистане. 15 января хуситы обстреляли американский эсминец в Красном море.

КСИР наносил подобные удары также в 2020 году после гибели генерала Сулеймани.

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