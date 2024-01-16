Памятник Ленину частично обрушился в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Речь идет о монументе, который расположен на центральной площади города. Здесь по неизвестной причине с постамента начала осыпаться плитка.
При падении на твердую поверхность она раскололась на более мелкие части. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Согласно открытым данным, всего в городе установлено четыре памятника Ленину. Тот, который получил повреждения, был открыт 21 апреля 1982 года. Здесь изобразили Ленина, стоящего в пальто.
Пользователи в комментариях написали, что теперь нужно провести ремонт.
Ранее Госэкспертиза одобрила проект реставрации мемориала в Кумженской роще в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.