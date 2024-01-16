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Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Памятник Ленину частично обрушился в Ростовской области

Памятник Ленину частично обрушился в Ростовской области

16 января 2024, 12:52
Фото: Липунов Г. А./cc0/wiki
Памятник Ленину частично обрушился в Ростовской области
В Каменске-Шахтинском Ростовской области начал осыпаться памятник Ленину, сообщили очевидцы в соцсетях.

Речь идет о монументе, который расположен на центральной площади города. Здесь по неизвестной причине с постамента начала осыпаться плитка.

При падении на твердую поверхность она раскололась на более мелкие части. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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Пользователи в комментариях написали, что теперь нужно провести ремонт.Пользователи в комментариях написали, что теперь нужно провести ремонт.
Пользователи в комментариях написали, что теперь нужно провести ремонт.
Фото: t.me/etorostov

Согласно открытым данным, всего в городе установлено четыре памятника Ленину. Тот, который получил повреждения, был открыт 21 апреля 1982 года. Здесь изобразили Ленина, стоящего в пальто.

Пользователи в комментариях написали, что теперь нужно провести ремонт.

Ранее Госэкспертиза одобрила проект реставрации мемориала в Кумженской роще в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Каменск-Шахтинский#Соцсети#Информация#Монумент#Ленин#Плитка
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