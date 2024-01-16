«Параллельная вселенная»: в Ростове упал КамАЗ и рассыпал на дорогу собранный снег

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Очевидцы рассказали, что в кузов КамАЗа загрузили собранный с улиц города снег и он поехал дальше по маршруту, но попал в аварию. По неизвестной пока причине автомобиль завалился на бок на дороге.
«Рано утром на Богатяновском спуске упал грузовик. В итоге гора высыпалась на проезжую часть», — уточнили ростовчане.
Пользователи в комментариях написали, что теперь придется загружать весь снег обратно.
«Новости из параллельной вселенной», — заявили горожане. Добавим, что официальной информации об аварии не было, она уточняется.
Ранее четверо детей пострадали в ДТП из-за водителя-лихача в Ростовской области. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.