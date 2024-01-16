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Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

В Ростове упал КамАЗ и рассыпал на дорогу весь собранный снег

«Параллельная вселенная»: в Ростове упал КамАЗ и рассыпал на дорогу собранный снег

16 января 2024, 07:56
Фото: Pxhere
В Ростове упал КамАЗ и рассыпал на дорогу весь собранный снег

В Ростове упал КамАЗ и рассыпал на дорогу весь собранный снег

В Ростове-на-Дону опрокинулся на дорогу грузовик, в котором перевозили собранный снег, сообщили очевидцы в соцсетях.

Очевидцы рассказали, что в кузов КамАЗа загрузили собранный с улиц города снег и он поехал дальше по маршруту, но попал в аварию. По неизвестной пока причине автомобиль завалился на бок на дороге.

«Рано утром на Богатяновском спуске упал грузовик. В итоге гора высыпалась на проезжую часть», — уточнили ростовчане.

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«Параллельная вселенная»: в Ростове упал КамАЗ и рассыпал на дорогу собранный снег«Параллельная вселенная»: в Ростове упал КамАЗ и рассыпал на дорогу собранный снег
«Параллельная вселенная»: в Ростове упал КамАЗ и рассыпал на дорогу собранный снег
Фото: ТГ канал «Это Ростов»

Пользователи в комментариях написали, что теперь придется загружать весь снег обратно.

«Новости из параллельной вселенной», — заявили горожане. Добавим, что официальной информации об аварии не было, она уточняется.

Ранее четверо детей пострадали в ДТП из-за водителя-лихача в Ростовской области. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Авария#Снег#Ростов#КамАЗ#Происшествия
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