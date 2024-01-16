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Published Сегодня, 04:52

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Updated Сегодня, 04:57

Полицейского в Ростовской области заподозрили в потере документов с гостайной

Полицейского в Ростовской области заподозрили в потере документов с гостайной

16 января 2024, 04:52
Фото: 1MI
В Ростовской области из одного из отделов полиции пропали секретные документы, в которых содержится гостайна, сообщает «Царьград».

По информации издания, документы якобы потерял один из сотрудников в Семикаракорске. Говорится, что они относились к материалам особой важности.

«Содержимое документов было опубликовано в Интернете. После этого в отделе полиции началась проверка, во время которой правоохранитель признался в утере документов», — уточнило издание.

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Отмечается, что распространение информации в Сети он отрицает. Добавим, что официальных комментариев об этом не было, они уточняются.

Ранее на главу района в Ростовской области завели второе уголовное дело из-за взятки. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взятка#Семикаракорск#Интернет#Проверка#Сеть#Официальные комментарии
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