Полицейского в Ростовской области заподозрили в потере документов с гостайной

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:57
По информации издания, документы якобы потерял один из сотрудников в Семикаракорске. Говорится, что они относились к материалам особой важности.
«Содержимое документов было опубликовано в Интернете. После этого в отделе полиции началась проверка, во время которой правоохранитель признался в утере документов», — уточнило издание.
Отмечается, что распространение информации в Сети он отрицает. Добавим, что официальных комментариев об этом не было, они уточняются.
Ранее на главу района в Ростовской области завели второе уголовное дело из-за взятки. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.