Потребительские цены выросли на 7% в Ростовской области за год

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
За год динамика роста потребительских цен в Ростовской области составила 7,2%. Эти данные сходятся с прогнозами инфляции, которые давал Центробанк.
Продовольственные товары в регионе за год выросли в цене на 9,3%. Непродовольственные подорожали на 4,7%. Еще на 7,4% за год поднялись в стоимости в регионе услуги.
Из продуктов значительней всего подорожали яйца — за год на 24%. Масло подорожало на 4,2% за год. На 30% подорожала в Ростовской области и курица.
Ранее RostovGazeta рассказала, как и на что тратили деньги в Ростовской области в 2023 году.