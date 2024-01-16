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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Потребительские цены выросли на 7% в Ростовской области за год

Потребительские цены выросли на 7% в Ростовской области за год

16 января 2024, 10:23
Фото: 1MI
Потребительские цены выросли на 7% в Ростовской области за год
В 2023 году в Ростовской области значительно подорожали продовольственные товары, следует из данных Ростовстата.

За год динамика роста потребительских цен в Ростовской области составила 7,2%. Эти данные сходятся с прогнозами инфляции, которые давал Центробанк.

Продовольственные товары в регионе за год выросли в цене на 9,3%. Непродовольственные подорожали на 4,7%. Еще на 7,4% за год поднялись в стоимости в регионе услуги.

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Из продуктов значительней всего подорожали яйца — за год на 24%. Масло подорожало на 4,2% за год. На 30% подорожала в Ростовской области и курица.

Ранее RostovGazeta рассказала, как и на что тратили деньги в Ростовской области в 2023 году.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Инфляция в Ростовской области#Ростовстат
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