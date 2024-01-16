Психолог Разумовская объяснила, откуда в Ростове-на-Дону много душевнобольных

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
По данным Росстата, Ростовская область стала лидером в Южном федеральном округе по количеству жителей с психическими расстройствами и заняла четвертое место по стране.
«У нас в регионе 1% населения — это люди с психическими расстройствами. То есть каждый сотый человек болен», — замечает клинический психолог.
По мнению Татьяны Разумовской, большое количество психически-больных в регионе обусловлено неустойчивой нервной системой дончан.
«Неврозы — это вообще одна из самых частых причин развития ментальных заболеваний. Мы живем в богатое на стрессовые ситуации время: многих пугают громкие звуки с улицы, люди беспокоятся за родных. Когда массово уходили иностранные компании тысячи людей остались без работы. В конечном счете, у всех свои причины для стресса», — объясняет эксперт.
Татьяна Разумовская добавляет, что в Ростовской области проживает много пожилых людей, которые склонны к болезни Альцгеймера и деменции. Это тоже формы психического расстройства.
«У молодежи распространены неврозы и психозы. Стимуляторами часто являются социальные сети, компьютерные игры с демонстрацией насилия и дефицит живого общения», — поясняет клинический психолог.
Ранее RostovGazeta писала о том, почему ростовчане отказываются жениться.