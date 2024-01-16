Психолог Разумовская объяснила, откуда в Ростове-на-Дону много душевнобольных

«Неврозы — это вообще одна из самых частых причин развития ментальных заболеваний. Мы живем в богатое на стрессовые ситуации время: многих пугают громкие звуки с улицы, люди беспокоятся за родных. Когда массово уходили иностранные компании тысячи людей остались без работы. В конечном счете, у всех свои причины для стресса», — объясняет эксперт.