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Психолог объяснил, почему в Ростове много душевно больных

Психолог Разумовская объяснила, откуда в Ростове-на-Дону много душевнобольных

16 января 2024, 08:53
Фото: rostovgazeta.ru
Психолог объяснил, почему в Ростове много душевно больных
Каждый сотый ростовчанин страдает каким-либо психическим заболеванием, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский клинический психолог Татьяна Разумовская.

По данным Росстата, Ростовская область стала лидером в Южном федеральном округе по количеству жителей с психическими расстройствами и заняла четвертое место по стране.

«У нас в регионе 1% населения — это люди с психическими расстройствами. То есть каждый сотый человек болен», — замечает клинический психолог.

По мнению Татьяны Разумовской, большое количество психически-больных в регионе обусловлено неустойчивой нервной системой дончан.

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«Неврозы — это вообще одна из самых частых причин развития ментальных заболеваний. Мы живем в богатое на стрессовые ситуации время: многих пугают громкие звуки с улицы, люди беспокоятся за родных. Когда массово уходили иностранные компании тысячи людей остались без работы. В конечном счете, у всех свои причины для стресса», — объясняет эксперт.

Татьяна Разумовская добавляет, что в Ростовской области проживает много пожилых людей, которые склонны к болезни Альцгеймера и деменции. Это тоже формы психического расстройства.

«У молодежи распространены неврозы и психозы. Стимуляторами часто являются социальные сети, компьютерные игры с демонстрацией насилия и дефицит живого общения», — поясняет клинический психолог.

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