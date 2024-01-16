Пять самых высокооплачиваемых вакансий в Ростове в январе

В Ростове наиболее высокий доход предлагают водителю-экспедитору. Его зарплата составляет порядка 180 тысяч рублей. От него требуется опыт работы от одного года и личный грузовой автомобиль. В обязанности водителя входят разгрузочно-погрузочные работы, адресные доставки по городу и области и заполнение сопроводительной документации.