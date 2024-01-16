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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Ростове в январе

Пять самых высокооплачиваемых вакансий в Ростове в январе

16 января 2024, 11:07
Фото: pxhere
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Ростове в январе

Superjob сообщил, кто в Ростове может рассчитывать на зарплату больше 100 тысяч

На доход в свыше 100 тысяч рублей в Ростовской области могут рассчитывать водители и менеджеры по продажам, рассказали аналитики Superjob.

В Ростове наиболее высокий доход предлагают водителю-экспедитору. Его зарплата составляет порядка 180 тысяч рублей. От него требуется опыт работы от одного года и личный грузовой автомобиль. В обязанности водителя входят разгрузочно-погрузочные работы, адресные доставки по городу и области и заполнение сопроводительной документации.

Доход от 150 до 200 тысяч рублей в Ростове предлагают и водителю категории Е. Свой транспорт о него не требуется, однако нужен аналогичный опыт работы. Среди обязанностей — своевременная доставка грузов, работа с документацией и ответственное отношение к вверенному транспорту.

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От 150 тысяч рублей в городе предлагают и менеджерам по продажам. Взять готовы даже человека без высшего образования, однако с аналогичным опытом. Сотрудника ищут ответственного и амбициозного.

Наконец, зарплату в 120 тысяч рублей может получать в Ростове главный инженер проекта. Однако и требования к нему высокие: опыт работы от десяти лет, готовность к полной занятости и знание нормативно-технических документов.

Ранее эксперты в Ростове назвали отрасли, где больше всего не хватает персонала.

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