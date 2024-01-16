РЭО: Производители пластиковых елок будут нести ответственность за их утилизацию

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Издание 56orb.ru пишет, что о включении Правительством России в перечень товаров, подпадающих под расширенную ответственность производителей (РОП), искусственных елей, рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. По его словам, пластиковые новогодние деревья классифицируются как «Изделия пластмассовые прочие». В текущем году норматив их утилизации установлен в размере 0%. Далее ежегодно норматив будет увеличиваться на 10% и к 2034 году будет достигать 100%. Ставка экосбора на искусственные ели на данный момент составляет 3844 рубля за 1 тонну.
В 2024 году реформа не повлияет на стоимость искусственных елок, а к 2025 году при действующих параметрах цены увеличатся не более чем на 0,06 процента. Для покупателей изменение цены станет практически незаметным.
Денис Буцаев отметил, что включение пластиковых елей в список товаров, подпадающих под расширенную ответственность производителей, будет стимулировать производителей данной продукции создавать системы сбора полимерных новогодних деревьев, а также централизованное направление их на переработку.
Также внесение пластиковых новогодних деревьев в перечень товаров, подпадающих под РОП, будет стимулировать поиск альтернативных материалов для производства елей: если дерево будет изготовлено из материала, который легко поддается переработке, экологический сбор будет ниже.
Масса одной пластиковой ели составляет около 5 килограммов. То есть в 1 тонне порядка 200 елей. Стоимость утилизации 1 тонны искусственных елок составляет 3844 рубля, или порядка 20 рублей за 1 дерево.
Денис Буцаев отметил, что в основном искусственные новогодние деревья производятся из материалов, которые при нагреве выделяют токсичные вещества. Кроме того, в 9 из 10 случаев они отправляются на полигон для твердых коммунальных отходов. По словам Буцаева, внесение искусственных елей в перечень товаров, попадающих под расширенную ответственность производителей, станет стимулом для изготовления таких изделий из более экологичных материалов, например более нейтральных типов пластика и других материалов.
Кроме этого, Российский экологический оператор призвал отправлять живые елки на переработку. В 2024 году компания для удобства сдающих собрала на единой карте в приложении «Уберу» пункты сбора настоящих новогодних деревьев.