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Updated Сегодня, 12:06

РЭО: Производители пластиковых елок будут нести ответственность за их утилизацию

РЭО: Производители пластиковых елок будут нести ответственность за их утилизацию

16 января 2024, 12:06
Фото: 1MI
Искусственные новогодние елки вошли в перечень товаров, подпадающих под расширенную ответственность производителей. Это значит, что компании должны будут отчитываться за утилизацию произведенных ими елей либо платить экосбор за них. Такая мера позволит снизить захоронение отходов на полигонах.

Издание 56orb.ru пишет, что о включении Правительством России в перечень товаров, подпадающих под расширенную ответственность производителей (РОП), искусственных елей, рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. По его словам, пластиковые новогодние деревья классифицируются как «Изделия пластмассовые прочие». В текущем году норматив их утилизации установлен в размере 0%. Далее ежегодно норматив будет увеличиваться на 10% и к 2034 году будет достигать 100%. Ставка экосбора на искусственные ели на данный момент составляет 3844 рубля за 1 тонну.

В 2024 году реформа не повлияет на стоимость искусственных елок, а к 2025 году при действующих параметрах цены увеличатся не более чем на 0,06 процента. Для покупателей изменение цены станет практически незаметным.

Денис Буцаев отметил, что включение пластиковых елей в список товаров, подпадающих под расширенную ответственность производителей, будет стимулировать производителей данной продукции создавать системы сбора полимерных новогодних деревьев, а также централизованное направление их на переработку.

Также внесение пластиковых новогодних деревьев в перечень товаров, подпадающих под РОП, будет стимулировать поиск альтернативных материалов для производства елей: если дерево будет изготовлено из материала, который легко поддается переработке, экологический сбор будет ниже.

Масса одной пластиковой ели составляет около 5 килограммов. То есть в 1 тонне порядка 200 елей. Стоимость утилизации 1 тонны искусственных елок составляет 3844 рубля, или порядка 20 рублей за 1 дерево.

Денис Буцаев отметил, что в основном искусственные новогодние деревья производятся из материалов, которые при нагреве выделяют токсичные вещества. Кроме того, в 9 из 10 случаев они отправляются на полигон для твердых коммунальных отходов. По словам Буцаева, внесение искусственных елей в перечень товаров, попадающих под расширенную ответственность производителей, станет стимулом для изготовления таких изделий из более экологичных материалов, например более нейтральных типов пластика и других материалов.

Кроме этого, Российский экологический оператор призвал отправлять живые елки на переработку. В 2024 году компания для удобства сдающих собрала на единой карте в приложении «Уберу» пункты сбора настоящих новогодних деревьев.

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