Ростовчанам показали новенький электробус, но не разрешили на нем покататься

Сегодня первые из купленных электробусов должны выйти в Ростове. Они будут обслуживать маршруты №58 и №88. Вчера ночью ростовчане могли увидеть тестовый заезд электробусов. Видео с одним из них разметил Telegram-канал «Че по Ростову?».