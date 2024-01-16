Ростовчанам показали новенький электробус, но не разрешили на нем покататься

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Сегодня первые из купленных электробусов должны выйти в Ростове. Они будут обслуживать маршруты №58 и №88. Вчера ночью ростовчане могли увидеть тестовый заезд электробусов. Видео с одним из них разметил Telegram-канал «Че по Ростову?».
Тестированию электробуса не помешала и плохая погода. Вечером в городе прошел мокрый снег. Также на дорогах образовалась наледь. Однако об итогах тестирования нового транспорта власти пока не рассказывали.
Ранее департамент транспорта города заявлял, что для Ростова планируют закупить еще несколько электробусов в 2024 году.