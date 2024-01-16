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Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Ростовчане увидели электробус, но не смогли на нем проехаться

Ростовчанам показали новенький электробус, но не разрешили на нем покататься

16 января 2024, 07:25
Фото: rostov-gorod.ru
Ростовчане увидели электробус, но не смогли на нем проехаться

В Ростове прошел тестовый запуск новенького электробуса

В Ростове тестовый заезд совершил один из купленных ранее электробусов, видео с ним разместили в социальных сетях.

Сегодня первые из купленных электробусов должны выйти в Ростове. Они будут обслуживать маршруты №58 и №88. Вчера ночью ростовчане могли увидеть тестовый заезд электробусов. Видео с одним из них разметил Telegram-канал «Че по Ростову?».

Электробусные маршруты запустят в Ростове с 16 января
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Вчера ночью ростовчане могли увидеть тестовый заезд электробусов.
Видео: ТГ канал rostovincide

Тестированию электробуса не помешала и плохая погода. Вечером в городе прошел мокрый снег. Также на дорогах образовалась наледь. Однако об итогах тестирования нового транспорта власти пока не рассказывали.

Ранее департамент транспорта города заявлял, что для Ростова планируют закупить еще несколько электробусов в 2024 году.

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