Ростовстат заявил о резком снижении цен на яйца после Нового года

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Цены на яйца незначительно снизились в Ростовской области. В декабре десяток в среднем стоил 142,33 рубля. Сейчас его цена опустилась до 139,01 рубля.
В Ростове средняя стоимость десятка составляет 136,04 рубля. В соседнем Таганроге яйца обходятся куда дороже — 144,47 рубля за упаковку. Самые относительно дешевые яйца можно найти в Волгодонске. За десяток там просят в среднем 133,43 рубля.
Ранее сообщалось, что Ростовская область начнет массово производить яйца в 2024 году.
Также Росптицесоюз объяснил, почему яйца в Ростовской области не подешевеют. Цены на продукт там посчитали приемлемыми для рынка.