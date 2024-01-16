Ростовстат заявил о резком снижении цен на яйца после Нового года

В Ростове средняя стоимость десятка составляет 136,04 рубля. В соседнем Таганроге яйца обходятся куда дороже — 144,47 рубля за упаковку. Самые относительно дешевые яйца можно найти в Волгодонске. За десяток там просят в среднем 133,43 рубля.