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Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Ростовстат сообщил о снижении цен на яйца в регионе

Ростовстат заявил о резком снижении цен на яйца после Нового года

16 января 2024, 09:17
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовстат сообщил о снижении цен на яйца в регионе
Цена за десяток яиц в Ростовской области в среднем упала на три рубля, заверяет Ростовстат.

Цены на яйца незначительно снизились в Ростовской области. В декабре десяток в среднем стоил 142,33 рубля. Сейчас его цена опустилась до 139,01 рубля.

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В Ростове средняя стоимость десятка составляет 136,04 рубля. В соседнем Таганроге яйца обходятся куда дороже — 144,47 рубля за упаковку. Самые относительно дешевые яйца можно найти в Волгодонске. За десяток там просят в среднем 133,43 рубля.

Ранее сообщалось, что Ростовская область начнет массово производить яйца в 2024 году.

Также Росптицесоюз объяснил, почему яйца в Ростовской области не подешевеют. Цены на продукт там посчитали приемлемыми для рынка.

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