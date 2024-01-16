Скончался депутат городской думы Таганрога Андрей Голобородько

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Во вторник, 16 января, стало известно, что в Ростовской области скончался директор Таганрогского института имени А. П. Чехова Андрей Голобородько. Депутат гордумы Таганрога, кандидат филологических, доктор политических наук ушел на 46-м году жизни. Сам он был уроженцем Красносулинского района Ростовской области.
Коллеги запомнят Андрея Голобородько как мудрого преподавателя, лояльного руководителя и яркого ученого, который проявлял участие к своим студентам и сотрудникам.
«Андрей Юрьевич ушел из жизни в расцвете сил и планов, которые начали осуществляться под его руководством», — сообщили в университете, добавив, что до сих пор не могут осознать, что их руководителя не стало.
О причинах и обстоятельствах кончины депутата подробностей не сообщали.
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