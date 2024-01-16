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Published Сегодня, 16:56

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Updated Сегодня, 16:58

Скончался депутат городской думы Таганрога Андрей Голобородько

Скончался депутат городской думы Таганрога Андрей Голобородько

16 января 2024, 16:56
Фото: нсфл.рф
Скончался депутат городской думы Таганрога Андрей Голобородько
В Таганроге ушел из жизни депутат гордумы Андрей Голобородько, об этом объявили в пресс-службе местного вуза.

Во вторник, 16 января, стало известно, что в Ростовской области скончался директор Таганрогского института имени А. П. Чехова Андрей Голобородько. Депутат гордумы Таганрога, кандидат филологических, доктор политических наук ушел на 46-м году жизни. Сам он был уроженцем Красносулинского района Ростовской области.

Коллеги запомнят Андрея Голобородько как мудрого преподавателя, лояльного руководителя и яркого ученого, который проявлял участие к своим студентам и сотрудникам.

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«Андрей Юрьевич ушел из жизни в расцвете сил и планов, которые начали осуществляться под его руководством», — сообщили в университете, добавив, что до сих пор не могут осознать, что их руководителя не стало.

О причинах и обстоятельствах кончины депутата подробностей не сообщали.

Ранее в Ростовской области назвали болезни, которые чаще всего становятся причиной гибели дончан.

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