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Совладельцы «Пинты» собираются построить ЖК у Ворошиловского моста в Ростове

Совладельцы «Пинты» собираются построить ЖК у Ворошиловского моста в Ростове

16 января 2024, 15:31
Фото: t.me/forumrostov
Совладельцы «Пинты» собираются построить ЖК у Ворошиловского моста в Ростове
В Ростове построят пятиэтажный ЖК рядом с Ворошиловским мостом, об этом сообщил местный Telegram-канал «Новостройки Ростова».

По данным авторов канала, ООО «Специализированный застройщик „Зенит“» получил разрешение администрации Ростова на строительство пятиэтажного жилого комплекса на пересечении улицы Донской с Ворошиловским проспектом. Дом появится на участке улицы Донской, 46-50 в непосредственной близости от местной достопримечательности — стереокинотеатра «Прибой».

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Дом появится на участке улицы Донской, 46-50 в непосредственной близости от местной достопримечательности — стереокинотеатра «Прибой».Дом появится на участке улицы Донской, 46-50 в непосредственной близости от местной достопримечательности — стереокинотеатра «Прибой».
Дом появится на участке улицы Донской, 46-50 в непосредственной близости от местной достопримечательности — стереокинотеатра «Прибой».
Фото: t.me/forumrostov

Авторы канала рассказали, что владельцы ООО «СЗ „Зенит“» также выступают в роли совладельцев сети спортбаров «Пинта». Предприниматели планируют построить многоквартирный дом с подземным паркингом, общая площадь здания составит восемь тысяч квадратных метров, 4,8 тысячи «квадратов» будут жилыми. Действие разрешения на строительство распространяется на период до ноября 2026 года. По данным авторов канала, на участке якобы начали проводить работы по подготовке площадки под строительство.

Ранее в Ростове выставили на продажу землю в парке имени Максима Горького.

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