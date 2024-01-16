Совладельцы «Пинты» собираются построить ЖК у Ворошиловского моста в Ростове

Авторы канала рассказали, что владельцы ООО «СЗ „Зенит“» также выступают в роли совладельцев сети спортбаров «Пинта». Предприниматели планируют построить многоквартирный дом с подземным паркингом, общая площадь здания составит восемь тысяч квадратных метров, 4,8 тысячи «квадратов» будут жилыми. Действие разрешения на строительство распространяется на период до ноября 2026 года. По данным авторов канала, на участке якобы начали проводить работы по подготовке площадки под строительство.