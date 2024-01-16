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Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Стало известно, где в Ростове больше всего подорожало жилье в новостройках

Стало известно, где в Ростове больше всего подорожало жилье в новостройках

16 января 2024, 10:25
Фото: 1MI
Стало известно, где в Ростове больше всего подорожало жилье в новостройках
По итогам декабря 2023 года жилье в новостройках Ростова подорожало до 137,2 тысячи рублей за квадратный метр, следует из данных Domostroydon.

В Ростове продолжат дорожать квартиры в новостройках. По данным за декабрь, квадратный метр жилья там подорожал до 137,2 тысячи рублей. Месяцем ранее показатель был на две тысячи рублей ниже.

Примечательно, что активней всего цены растут в Железнодорожном районе. Там квадратный метр жилья в новостройках подорожал на месяц на 6,7 тысячи рублей и сейчас составляет 132,2 тысячи рублей.

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Однако дороже всего новые квартиры все равно обходятся в центре. За квадратный метр жилья в Кировском районе придется отдать примерно 163,7 тысячи рублей, а в Ленинском — 160,5 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Пролетарский район. Квадратный метр на первичном рынке жилья там стоит 139,4 тысячи рублей.

Дешевле всего новостройка обойдется в Первомайском районе. Квадратный метр там стоит в среднем 102,6 тысячи рублей.

Напомним, власти Ростовской области назвали среднюю стоимость жилья в регионе.

Ранее сообщалось, что убыточной компании разрешили построить две высотки на Военведе в Ростове.

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