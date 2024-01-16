Стало известно, где в Ростове больше всего подорожало жилье в новостройках

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В Ростове продолжат дорожать квартиры в новостройках. По данным за декабрь, квадратный метр жилья там подорожал до 137,2 тысячи рублей. Месяцем ранее показатель был на две тысячи рублей ниже.
Примечательно, что активней всего цены растут в Железнодорожном районе. Там квадратный метр жилья в новостройках подорожал на месяц на 6,7 тысячи рублей и сейчас составляет 132,2 тысячи рублей.
Однако дороже всего новые квартиры все равно обходятся в центре. За квадратный метр жилья в Кировском районе придется отдать примерно 163,7 тысячи рублей, а в Ленинском — 160,5 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Пролетарский район. Квадратный метр на первичном рынке жилья там стоит 139,4 тысячи рублей.
Дешевле всего новостройка обойдется в Первомайском районе. Квадратный метр там стоит в среднем 102,6 тысячи рублей.
Напомним, власти Ростовской области назвали среднюю стоимость жилья в регионе.
Ранее сообщалось, что убыточной компании разрешили построить две высотки на Военведе в Ростове.