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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Стало известно, где дешевле купить яйца в Ростовской области

Стало известно, где в Ростовской области можно купить яйца дешевле

16 января 2024, 09:26
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, где дешевле купить яйца в Ростовской области
Самые дорогие яйца в регионе продают в Таганроге, следует из последних данных Ростовстата.

В январе цена на десяток яиц упала в Ростовской области до 139,01 рубля. В декабре стоимость десятка составляла 142,33 рубля.

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Самые дорогие яйца оказались в Таганроге. Там за десяток просят 144,47 рубля. В Сальске такое же количество яиц в среднем обойдется в 143,93 рубля. 140,83 рубля отдадут за яйца жители Шахт.

Меньше всего цены на яйца оказались в Ростове и Волгодонске — 136,04 рубля и 133,43 рубля соответственно.

Напомним, Ростовская область вошла топ-10 регионов страны по росту цен на яйца.

Ранее сообщалось, что цены на бензин в Ростовской области резко подскочили сразу после Нового года.

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