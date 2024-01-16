Стало известно, где в Ростовской области можно купить яйца дешевле

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В январе цена на десяток яиц упала в Ростовской области до 139,01 рубля. В декабре стоимость десятка составляла 142,33 рубля.
Самые дорогие яйца оказались в Таганроге. Там за десяток просят 144,47 рубля. В Сальске такое же количество яиц в среднем обойдется в 143,93 рубля. 140,83 рубля отдадут за яйца жители Шахт.
Меньше всего цены на яйца оказались в Ростове и Волгодонске — 136,04 рубля и 133,43 рубля соответственно.
Напомним, Ростовская область вошла топ-10 регионов страны по росту цен на яйца.
Ранее сообщалось, что цены на бензин в Ростовской области резко подскочили сразу после Нового года.