«Терпи, моя хорошая»: в Азове пытаются достать из авто пострадавших в ДТП с автобусом

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Городской автобус и легковушка столкнулись на Московской улице в Азове. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир авто. Чтобы вызволить их из машины, понадобились спасатели и огнеборцы. Всего задействовали восемь специалистов и две единицы техники.
На видео, предоставленном МЧС, видно, что спасатели с вниманием относятся к пострадавшим.
«Терпи, моя хорошая, будет неприятно», — говорит пострадавшей спасатель.
Сообщается, что водителя и пассажирку передали медикам.
Ранее двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на замерзшей трассе в Ростовской области.