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Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

«Терпи, моя хорошая»: спасателей и огнеборцев вызвали из-за лобового ДТП в Азове

«Терпи, моя хорошая»: в Азове пытаются достать из авто пострадавших в ДТП с автобусом

16 января 2024, 07:21
Фото: МЧС по Ростовской области
«Терпи, моя хорошая»: спасателей и огнеборцев вызвали из-за лобового ДТП в Азове

В МЧС сообщили о двух пострадавших при ДТП с автобусом в Азове

Легковушка и автобус столкнулись в Азове, рассказали в управлении МЧС Ростовской области.

Городской автобус и легковушка столкнулись на Московской улице в Азове. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир авто. Чтобы вызволить их из машины, понадобились спасатели и огнеборцы. Всего задействовали восемь специалистов и две единицы техники.

На видео, предоставленном МЧС, видно, что спасатели с вниманием относятся к пострадавшим.

«Терпи, моя хорошая, будет неприятно», — говорит пострадавшей спасатель.

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«Терпи, моя хорошая»: спасателей и огнеборцев вызвали из-за лобового ДТП в Азове
Видео: МЧС по Ростовской области

Сообщается, что водителя и пассажирку передали медикам.

Ранее двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на замерзшей трассе в Ростовской области.

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