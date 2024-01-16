«Терпи, моя хорошая»: в Азове пытаются достать из авто пострадавших в ДТП с автобусом

Городской автобус и легковушка столкнулись на Московской улице в Азове. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир авто. Чтобы вызволить их из машины, понадобились спасатели и огнеборцы. Всего задействовали восемь специалистов и две единицы техники.