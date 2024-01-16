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Published Сегодня, 08:31

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Updated Сегодня, 08:33

Цены на бензин резко подскочили сразу после Нового года в Ростовской области

Цены на бензин в Ростовской области резко подскочили сразу после Нового года

16 января 2024, 08:31
Фото: rostovgazeta.ru
Цены на бензин резко подскочили сразу после Нового года в Ростовской области
В Ростовской области в этом году продолжили расти цены на топливо, следует из данных Росстата.

В начале этого года средняя стоимость бензина достигла почти 57 рублей, хотя еще в конце минувшего года она составляла 56,3 рубля. Если рассматривать по маркам, то АИ-92 подорожал с 51,3 до 51,9 рубля, АИ-95 — с 57 до 57,6 рубля.

Кроме того, АИ-98 вырос в цене до 68,3 рубля. Что касается дизельного топлива, то оно стоило 60,8 рубля, теперь его цена достигает 61,4 рубля.

Бананы в Ростовской области могут подорожать из-за беспорядков в Эквадоре
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Согласно последним данным, с начала года цены на бензин росли в 70 регионах. Сильнее всего он подорожал в Псковской области — на 1,4%.

Ранее стало известно, что бананы в Ростовской области могут подорожать из-за беспорядков в Эквадоре.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Топливо#АИ-98#АИ-95#АИ-92#Дизельное топливо#Регионы#Цены на бензин#Марки бензина
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