Цены на бензин в Ростовской области резко подскочили сразу после Нового года

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
В начале этого года средняя стоимость бензина достигла почти 57 рублей, хотя еще в конце минувшего года она составляла 56,3 рубля. Если рассматривать по маркам, то АИ-92 подорожал с 51,3 до 51,9 рубля, АИ-95 — с 57 до 57,6 рубля.
Кроме того, АИ-98 вырос в цене до 68,3 рубля. Что касается дизельного топлива, то оно стоило 60,8 рубля, теперь его цена достигает 61,4 рубля.
Согласно последним данным, с начала года цены на бензин росли в 70 регионах. Сильнее всего он подорожал в Псковской области — на 1,4%.
Ранее стало известно, что бананы в Ростовской области могут подорожать из-за беспорядков в Эквадоре.