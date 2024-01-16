Цены на бензин в Ростовской области резко подскочили сразу после Нового года

В начале этого года средняя стоимость бензина достигла почти 57 рублей, хотя еще в конце минувшего года она составляла 56,3 рубля. Если рассматривать по маркам, то АИ-92 подорожал с 51,3 до 51,9 рубля, АИ-95 — с 57 до 57,6 рубля.