Убыточной компании разрешили построить две высотки на Военведе в Ростове

Сервис «Спарк» сообщает, что компания «Ростовстрой-Дон» была зарегистрирована год назад. Ее руководителем является Дмитрий Грачев. «Спарк» уточняет, что по данным за 2022 год компания получила чистый убыток в размере 156 тысяч рублей.