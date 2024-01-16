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Две высотки разрешили построить убыточной компании на Военведе в Ростове

Убыточной компании разрешили построить две высотки на Военведе в Ростове

16 января 2024, 08:49
Фото: Pxhere
Две высотки разрешили построить убыточной компании на Военведе в Ростове
Компании «Ростовстрой-Дон» разрешили построить две высотки в Октябрьском районе, следует из данных на сайте администрации города.

Власти Ростова выдали разрешение на строительство двух жилых домов ООО
«Специализированный застройщик „Ростовстрой -Дон“. Компания займется возведением двух 26-этажных домов в переулке Элеваторном, 6/2, рядом с пересечением с Нефтяной и Таганрогской.

Известно, что в обоих домах будет по 984 квартиры. Предусмотрены в зданиях помещения общественного назначения. Также застройщик обязуется построить автостоянку.

Разрешение на строительство будет действовать до октября 2026 года.

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Компания займется возведением двух 26-этажек в переулке Элеваторном, 6/2, рядом с пересечением с Нефтяной и Таганрогской.Компания займется возведением двух 26-этажек в переулке Элеваторном, 6/2, рядом с пересечением с Нефтяной и Таганрогской.
Компания займется возведением двух 26-этажек в переулке Элеваторном, 6/2, рядом с пересечением с Нефтяной и Таганрогской.
Фото: Яндекс.Карты

Сервис «Спарк» сообщает, что компания «Ростовстрой-Дон» была зарегистрирована год назад. Ее руководителем является Дмитрий Грачев. «Спарк» уточняет, что по данным за 2022 год компания получила чистый убыток в размере 156 тысяч рублей.

Ранее фирма экс-депутата без торгов получила участок в Ростове для строительства музея.

До этого стало известно, что в Ростове продают под застройку участок земли в парке Горького.

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