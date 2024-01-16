«Уезжай из страны»: эксперт поддержал призыв об отмене концерта Кортнева в Ростове

«Предложение об отмене выступления Кортнева в Ростове я полностью поддерживаю. Это должно стать уроком для остальных артистов, которые должны определиться — с кем они? Нельзя „служить“ двум господам. Если ты гражданин России, нужно принимать те условия, которые существуют у нас. А если не нравится — уезжай из нашей страны, как это сделали некоторые, и развлекай публику за рубежом», — высказывает мнение собеседник.