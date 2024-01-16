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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Эксперт Махмудов назвал условие, при котором Кортнев сможет давать концерты в Ростове

«Уезжай из страны»: эксперт поддержал призыв об отмене концерта Кортнева в Ростове

16 января 2024, 11:05
Фото: Andrew Butko/cc by sa 3.0/wiki
Эксперт Махмудов назвал условие, при котором Кортнев сможет давать концерты в Ростове

Эксперт Махмудов рассказал, когда «Несчастный случай» сможет выступать в Ростове

Общественник Владислав Махмудов сообщил RostovGazeta, почему поддерживает инициативу по отмене концерта лидера группы «Несчастный случай» в Ростове. И назвал условие, при котором концерты Алексея Кортнева могут быть возобновлены на Дону.

Напомним, что в конце января в Ростове должен состояться акустический концерт лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Однако, по информации в Сети, один из местных общественников потребовал отменить выступление артиста. Поводом для отмены названо отношение Кортнева к СВО.

«Учитывая, как складывается ситуация в мире, что наша страна проводит СВО, каждый россиянин должен определиться с отношением к своей Родине. Усидеть на двух стульях не получится. Сегодня нельзя быть вроде бы и нашим, а вроде и нет. Это подрывает авторитет государства, влияет на молодежь, формируя сознание вседозволенности», — отмечает Владислав Махмудов.

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В качестве примеров негативного влияния на сознание молодежи, спикер приводит и «голую» вечеринку Ивлеевой, и ряд похожих инцидентов меньшего масштаба.

«Предложение об отмене выступления Кортнева в Ростове я полностью поддерживаю. Это должно стать уроком для остальных артистов, которые должны определиться — с кем они? Нельзя „служить“ двум господам. Если ты гражданин России, нужно принимать те условия, которые существуют у нас. А если не нравится — уезжай из нашей страны, как это сделали некоторые, и развлекай публику за рубежом», — высказывает мнение собеседник.

«А если не нравится — уезжай из нашей страны, как это сделали некоторые, и развлекай публику за рубежом», — высказывает мнение собеседник.«А если не нравится — уезжай из нашей страны, как это сделали некоторые, и развлекай публику за рубежом», — высказывает мнение собеседник.
«А если не нравится — уезжай из нашей страны, как это сделали некоторые, и развлекай публику за рубежом», — высказывает мнение собеседник.
Фото: Pxhere
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Однако эксперт добавляет, что каждый может ошибиться.

«Поэтому если артист пересмотрит свою точку зрения, извинится, поедет по госпиталям с благотворительным концертным туром, и наши участники СВО его примут и простят, тогда можно будет рассмотреть вопрос о возобновлении концертов, в том числе и в Ростове. Такова моя позиция как гражданина и общественно-политического деятеля», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в 2023 году общественность выступала против проведения концерта Дианы Арбениной. Однако, несмотря на протесты, выступление состоялось.

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