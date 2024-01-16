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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Уровень конкуренции на рынке труда в России остается высоким

16 января 2024, 06:32
Главный специалист пресс-службы крупного сервиса по поиску работы Екатерина Никифорова рассказала, что по результатам прошлого года средний уровень конкуренции на российском рынке труда составляет 3,5 пункта, то есть на каждую вакансию приходится 3,5 резюме.

Летом и осенью этот показатель в стране и регионе снижался до 3,2. «Это самый низкий уровень, который мы когда-либо наблюдали», — добавила Никифорова.

Специалист пояснила, что сейчас наблюдается «жесткий рынок труда», когда борьба идет за соискателей, а не только за привлекательные вакансии. Работодатели делают все возможное, чтобы привлечь работников, пишет ИА RuNews24.ru.

Отмечается, что нехватка кадров затрагивает все отрасли, которые требуют большого количества работников — от розничной торговли до сельского хозяйства. Также наблюдается нехватка рабочих специальностей. Предприятиям не хватает токарей, дворников, слесарей и так далее.

На сегодняшний день работодатели стоят у дверей учебных заведений в поисках специалистов по рабочим профессиям, но даже это не помогает удовлетворить потребность.

«В России к концу зимы 2023 года количество вакансий выросло на 106% по сравнению с январем 2021 года, а количество резюме только на 30%. Таким образом, разрыв между спросом и предложением огромный», — подытожила эксперт.

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