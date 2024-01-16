Уровень конкуренции на рынке труда в России остается высоким

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Летом и осенью этот показатель в стране и регионе снижался до 3,2. «Это самый низкий уровень, который мы когда-либо наблюдали», — добавила Никифорова.
Специалист пояснила, что сейчас наблюдается «жесткий рынок труда», когда борьба идет за соискателей, а не только за привлекательные вакансии. Работодатели делают все возможное, чтобы привлечь работников, пишет ИА RuNews24.ru.
Отмечается, что нехватка кадров затрагивает все отрасли, которые требуют большого количества работников — от розничной торговли до сельского хозяйства. Также наблюдается нехватка рабочих специальностей. Предприятиям не хватает токарей, дворников, слесарей и так далее.
На сегодняшний день работодатели стоят у дверей учебных заведений в поисках специалистов по рабочим профессиям, но даже это не помогает удовлетворить потребность.
«В России к концу зимы 2023 года количество вакансий выросло на 106% по сравнению с январем 2021 года, а количество резюме только на 30%. Таким образом, разрыв между спросом и предложением огромный», — подытожила эксперт.