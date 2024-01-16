rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:20

Published Сегодня, 05:20

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

В Ростове-на-Дону потребовали отменить концерт солиста группы «Несчастный случай»

В Ростове-на-Дону потребовали отменить концерт солиста группы «Несчастный случай»

16 января 2024, 05:20
Фото: 1MI
Один из общественников хочет добиться отмены концерта лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал «Абзац».
Сюжет
СВО

По информации канала, один из общественников выступает против акустического выступления музыканта в ресторане в Ростове. Оно должно состояться 22 января.

«Мы обязательно обратимся к властям и к хозяину ресторана, чтобы отменили мероприятие. Он здесь зарабатывает деньги, но тратит на непонятные цели», — уточняет канал.

Активисты потребовали отменить концерт с песнями Rammstein в Ростове
Узнать подробнее

Он со ссылкой на слова общественника написал, что причиной такого протеста является отношение лидера группы к СВО. Но никакой официальной информации о возможной отмене концерта не поступало.

Ранее активисты потребовали отменить концерт с песнями Rammstein в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Флешмоб и концерты: власти Ростова заявили, что подготовили ко Дню народного единстваАктивисты потребовали отменить концерт с песнями Rammstein в РостовеДень воссоединения с новыми регионами отметят флешмобом и концертом в Ростове
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Протест#СВО#Несчастный случай#Ресторан#Отмена концерта#Акустическое выступление
Подпишитесь
Полицейского в Ростовской области заподозрили в потере документов с гостайной
Сегодня, 04:52
Ростовчанам показали новенький электробус, но не разрешили на нем покататься
Сегодня, 07:25
В Ростове назвали отрасли, где больше всего не хватает персонала
Сегодня, 06:59
Украинские спецслужбы запустили очередной фейк о взрыве на «Комбинате Каменский»
Сегодня, 06:53
В Новочеркасске поднялся уровень нечистот из-за таяния снега
Вчера, 17:50