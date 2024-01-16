В Ростове-на-Дону потребовали отменить концерт солиста группы «Несчастный случай»

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
По информации канала, один из общественников выступает против акустического выступления музыканта в ресторане в Ростове. Оно должно состояться 22 января.
«Мы обязательно обратимся к властям и к хозяину ресторана, чтобы отменили мероприятие. Он здесь зарабатывает деньги, но тратит на непонятные цели», — уточняет канал.
Он со ссылкой на слова общественника написал, что причиной такого протеста является отношение лидера группы к СВО. Но никакой официальной информации о возможной отмене концерта не поступало.
Ранее активисты потребовали отменить концерт с песнями Rammstein в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.