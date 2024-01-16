В Ростове назвали отрасли, где больше всего не хватает персонала

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Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:01
В ушедшем году лидерами по спросу на сотрудников в Ростове стала сфера производства, сырья и сельского хозяйства. Эта отрасль больше других нуждаются в работниках уже второй год подряд.
«В 2023 году на первом месте по спросу на персонал оказалась сфера производства, сырья и сельского хозяйства. Ее доля составила 15% от общего числа вакансий. Количество предложений о работе в данном сегменте выросло на 64% год к году, а средняя предлагаемая зарплата — на 20%, ее уровень достиг 60 000 рублей», — заявил RostovGazeta управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель.
Также в сотрудниках остро нуждаются в сегменте строительства. На него приходится 9% от общего числа вакансий. В 2023 году спрос на сотрудников в строительной сфере вырос на 52%, а средняя предлагаемая зарплата — на 13%. Доход в отрасли сейчас составляет примерно 67 500 рублей.
Тройку лидеров по спросу на сотрудников, как и в 2022 году, замыкает сфера продаж с долей в 13%. Число вакансий в этом сегменте за год выросло на 41%. Выросли на 26% и зарплаты. Сейчас работодатели в сфере продаж предлагают доход в 44 000 рублей.
«Внушительная доля вакансий приходилась и на сегменты транспорта и логистики (9%), курьерской доставки (7%), такси (6%), а также автомобильного бизнеса (5%)», — заключили аналитики «Авито Работа».
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