В Ростове назвали отрасли, где больше всего не хватает персонала

Тройку лидеров по спросу на сотрудников, как и в 2022 году, замыкает сфера продаж с долей в 13%. Число вакансий в этом сегменте за год выросло на 41%. Выросли на 26% и зарплаты. Сейчас работодатели в сфере продаж предлагают доход в 44 000 рублей.