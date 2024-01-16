В Ростове отказались отменять концерт солиста «Несчастного случая»

Напомним, в январе в Ростове разразился скандал. Общественник потребовал отменить концерт солиста группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева, который якобы является «русофобом» и негативно относиться к спецоперации на Украине. По мнению общественников, нельзя зарабатывать деньги в стране, чей политический курс не поддерживаешь, а после тратить их на непонятные цели.