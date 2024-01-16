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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

В Ростове отказались отменять концерт солиста «Несчастного случая»

В Ростове отказались отменять концерт солиста «Несчастного случая»

16 января 2024, 13:14
Фото: putnik/cc by 3.0/wikimedia.org
В Ростове отказались отменять концерт солиста «Несчастного случая»
В Ростове ресторан передумал отменять концерт солиста «Несчастный случай» после полной продажи билетов, об этом сообщили донские СМИ.
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СВО

Напомним, в январе в Ростове разразился скандал. Общественник потребовал отменить концерт солиста группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева, который якобы является «русофобом» и негативно относиться к спецоперации на Украине. По мнению общественников, нельзя зарабатывать деньги в стране, чей политический курс не поддерживаешь, а после тратить их на непонятные цели.

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Портал «АиФ — Ростов-на-Дону» связался с представителями ресторана «Пино Нуар», который выступит концертной площадкой для мероприятия Алексея Кортнева 22 января. По их данным, за отмену концерта выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Однако в ресторане сообщили, что выступление артиста все еще остается в силе, а места на его выступление полностью забронировали.

Ранее эксперт предложил Алексею Кортневу уехать из России и давать концерты иностранцам.

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