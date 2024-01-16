В Ростове отказались отменять концерт солиста «Несчастного случая»

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Напомним, в январе в Ростове разразился скандал. Общественник потребовал отменить концерт солиста группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева, который якобы является «русофобом» и негативно относиться к спецоперации на Украине. По мнению общественников, нельзя зарабатывать деньги в стране, чей политический курс не поддерживаешь, а после тратить их на непонятные цели.
Портал «АиФ — Ростов-на-Дону» связался с представителями ресторана «Пино Нуар», который выступит концертной площадкой для мероприятия Алексея Кортнева 22 января. По их данным, за отмену концерта выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
Однако в ресторане сообщили, что выступление артиста все еще остается в силе, а места на его выступление полностью забронировали.
Ранее эксперт предложил Алексею Кортневу уехать из России и давать концерты иностранцам.