В Ростове отменяют артистов и ужасаются очередному повышению цен на бензин

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Во вторник, 16 января, Telegram-канал «Абзац» объявил, что один из общественников пытается добиться отмены концерта солиста группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Концерт должен пройти в ресторане «Пино Нуар» 22 января, но личная позиция артиста ставит под угрозу его творческую деятельность.
Общественники рассказали, что аргументом в пользу отмены концерта для них стала позиция Кортнева в отношении специальной военной операции. Они пообещали обратиться к властям Ростова и владельцам ресторана, чтобы отменить концерт исполнителя.
«Он здесь[прим. редакции — в России] зарабатывает деньги, но тратит на непонятные цели», — уточнили авторы канала.
Однако к вечеру представители ресторана заявили, что данных об отмене концерта не поступало, а все места в ресторане уже забронированы.
Еще одной важной новостью дня стали проблемы с новым электробусов, который только вышел на линию 16 января и тут же попал в аварию. Электробусы начали работать на маршрутах №58 и 88.
По словам очевидцев, ДТП произошло перед Комсомольской площадью, где электробус столкнулся с легковым транспортом.
Официальной информации об инциденте не поступало, данные о пострадавших и возможном ущербе уточняются.
Самой главной новостью дня, по данным Росстата, стало очередное повышение цен на топливо на территории Ростовской области.
В январе средняя стоимость литра бензина «взлетела» почти до 57 рублей, стоимость АИ-92 и АИ-95 увеличилась на 0,60 рубля — до 51,9 и до 57,6 рубля за литр соответственно. Такой же прирост зафиксировали цены на АИ-98 и дизель, которые выросли в цене до 68,3 и 61,4 рубля за литр.
Росстат сообщает, что рост цен на бензин зафиксировали в 70 субъектах Российской Федерации.