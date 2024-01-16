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Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

В Ростове отменяют артистов из-за СВО и ужасаются очередному повышению цен на бензин

В Ростове отменяют артистов и ужасаются очередному повышению цен на бензин

16 января 2024, 15:29
Фото: Marco Verch/cc by 2.0/flickr.com
В Ростове отменяют артистов из-за СВО и ужасаются очередному повышению цен на бензин
В Ростовской области вновь выросли цены на бензин, пока в Ростове добиваются отмены концертов артиста, выступающего с критикой российской политики, и следят за работой новых электробусов на городских маршрутах.

Концертная деятельность

Во вторник, 16 января, Telegram-канал «Абзац» объявил, что один из общественников пытается добиться отмены концерта солиста группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева. Концерт должен пройти в ресторане «Пино Нуар» 22 января, но личная позиция артиста ставит под угрозу его творческую деятельность.

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Общественники рассказали, что аргументом в пользу отмены концерта для них стала позиция Кортнева в отношении специальной военной операции. Они пообещали обратиться к властям Ростова и владельцам ресторана, чтобы отменить концерт исполнителя.

«Он здесь[прим. редакции — в России] зарабатывает деньги, но тратит на непонятные цели», — уточнили авторы канала.

Однако к вечеру представители ресторана заявили, что данных об отмене концерта не поступало, а все места в ресторане уже забронированы.

Общественники рассказали, что аргументом в пользу отмены концерта для них стала позиция Кортнева в отношении специальной военной операции на Украине.Общественники рассказали, что аргументом в пользу отмены концерта для них стала позиция Кортнева в отношении специальной военной операции на Украине.
Общественники рассказали, что аргументом в пользу отмены концерта для них стала позиция Кортнева в отношении специальной военной операции на Украине.
Фото: Andrew Butko/cc by sa 3.0/wikimedia/org

Проблемы общественного транспорта

Еще одной важной новостью дня стали проблемы с новым электробусов, который только вышел на линию 16 января и тут же попал в аварию. Электробусы начали работать на маршрутах №58 и 88.

По словам очевидцев, ДТП произошло перед Комсомольской площадью, где электробус столкнулся с легковым транспортом.

Официальной информации об инциденте не поступало, данные о пострадавших и возможном ущербе уточняются.

Еще одной важной новостью дня стали проблемы с новым электробусов, который только вышел на линию 16 января и тут же попал в аварию.Еще одной важной новостью дня стали проблемы с новым электробусов, который только вышел на линию 16 января и тут же попал в аварию.
Еще одной важной новостью дня стали проблемы с новым электробусов, который только вышел на линию 16 января и тут же попал в аварию.
Фото: rostov-gorod.ru

Снова дороже

Самой главной новостью дня, по данным Росстата, стало очередное повышение цен на топливо на территории Ростовской области.

В январе средняя стоимость литра бензина «взлетела» почти до 57 рублей, стоимость АИ-92 и АИ-95 увеличилась на 0,60 рубля — до 51,9 и до 57,6 рубля за литр соответственно. Такой же прирост зафиксировали цены на АИ-98 и дизель, которые выросли в цене до 68,3 и 61,4 рубля за литр.

Росстат сообщает, что рост цен на бензин зафиксировали в 70 субъектах Российской Федерации.

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