В Ростове отменяют артистов и ужасаются очередному повышению цен на бензин

В январе средняя стоимость литра бензина «взлетела» почти до 57 рублей, стоимость АИ-92 и АИ-95 увеличилась на 0,60 рубля — до 51,9 и до 57,6 рубля за литр соответственно. Такой же прирост зафиксировали цены на АИ-98 и дизель, которые выросли в цене до 68,3 и 61,4 рубля за литр.