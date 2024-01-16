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Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 08:44

Updated Сегодня, 08:44

Стали известны адреса купелей на Крещение в Ростове

В Ростове подготовили 12 купелей на Крещение. Показываем на карте, где они находятся

16 января 2024, 08:42
Фото: 61.mchs.gov.ru
Стали известны адреса купелей на Крещение в Ростове

В Ростове-на-Дону подготовили 12 купелей на Крещение

12 купелей откроют в Ростове на Крещение, рассказали в управлении МЧС.

В Ростове определили 12 мест для организованных купаний на Крещение. Они будут функционировать 19 и 20 января. Рядом с каждой на дежурство приступят спасатели и медики.

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Так, известно, что купель организуют на Гремучем источнике, на территории храма Преполовения, храма Веры, Надежды, Любви и Матери их Софии и в Александро-Невском храме. Также крещенские купания пройдут на Серафимовском источнике, Георгиевском источнике, источнике «Сурб-Хач», в Спасском храме, на роднике Водопадный, Серебряном роднике, источнике на территории Свято-Иверского женского монастыря и в храмовой купели в Георгиевском парке.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Ростове на Крещение. Они предупредили о дождях и мокром снеге. Однако морозы в городе не прогнозируются. Температура воздуха будет держаться на отметке в +2 — +3 градуса.

Помимо этого в Ростове введут дорожные ограничения из-за крещенских мероприятий. Они затронут сразу несколько улиц города. Известно, что ограничения будут действовать с девяти часов вечера 18 января до шести часов утра следующего дня.

Напомним, RostovGazeta рассказала о митрополите Ростовском и Новочеркасском Владимире Сабодане.

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