В Ростове подготовили 12 купелей на Крещение. Показываем на карте, где они находятся

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Updated Сегодня, 08:44
В Ростове определили 12 мест для организованных купаний на Крещение. Они будут функционировать 19 и 20 января. Рядом с каждой на дежурство приступят спасатели и медики.
Так, известно, что купель организуют на Гремучем источнике, на территории храма Преполовения, храма Веры, Надежды, Любви и Матери их Софии и в Александро-Невском храме. Также крещенские купания пройдут на Серафимовском источнике, Георгиевском источнике, источнике «Сурб-Хач», в Спасском храме, на роднике Водопадный, Серебряном роднике, источнике на территории Свято-Иверского женского монастыря и в храмовой купели в Георгиевском парке.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Ростове на Крещение. Они предупредили о дождях и мокром снеге. Однако морозы в городе не прогнозируются. Температура воздуха будет держаться на отметке в +2 — +3 градуса.
Помимо этого в Ростове введут дорожные ограничения из-за крещенских мероприятий. Они затронут сразу несколько улиц города. Известно, что ограничения будут действовать с девяти часов вечера 18 января до шести часов утра следующего дня.
Напомним, RostovGazeta рассказала о митрополите Ростовском и Новочеркасском Владимире Сабодане.