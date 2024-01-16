В Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтом

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
Вечером вторника, 16 января, жители Ростова-на-Дону пожаловались, что после потепления на Западном начал таять снег и обнажил проблемы с городскими дорогами. После заморозков на улицах Всесоюзной и Малиновского появились глубокие ямы.
Ростовчане поделились с Telegram-каналом «Это Ростов» фото проезжей части на улице Малиновского, показав затопленные улицы с многочисленными выбоинами и ямами.
«Снег сошел вместе с асфальтом, яма на яме, тротуары не чищены. И это одна из самых оживленных улиц. Что за ужас в городе происходит?», — возмутились ростовчане.
«На Малиновского просто кошмар! Сегодня утром между Стачки и Коммунистическим (в сторону Стачки) три машины подряд со спущенными колёсами стояли. Там ужасные ямы», «ГПЗ тоже как луна», «Кладут асфальт некачественный*[прим. редакции — изменено из соображений цензуры]…чтобы всегда работа была», — заявили жители Ростова.
Ранее власти Ростова сообщили, куда можно пожаловаться из-за ям на городских дорогах.