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Published Сегодня, 17:51

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В Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтом

В Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтом

16 января 2024, 17:51
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтом
В Ростове на ЗЖМ после таяния снега появились огромные ямы от улицы Всесоюзной до конца Малиновского, об этом сообщили очевидцы.

Вечером вторника, 16 января, жители Ростова-на-Дону пожаловались, что после потепления на Западном начал таять снег и обнажил проблемы с городскими дорогами. После заморозков на улицах Всесоюзной и Малиновского появились глубокие ямы.

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Ростовчане поделились с Telegram-каналом «Это Ростов» фото проезжей части на улице Малиновского, показав затопленные улицы с многочисленными выбоинами и ямами.

«Снег сошел вместе с асфальтом, яма на яме, тротуары не чищены. И это одна из самых оживленных улиц. Что за ужас в городе происходит?», — возмутились ростовчане.

Фото: Telegram-канал «Это Ростов»

«На Малиновского просто кошмар! Сегодня утром между Стачки и Коммунистическим (в сторону Стачки) три машины подряд со спущенными колёсами стояли. Там ужасные ямы», «ГПЗ тоже как луна», «Кладут асфальт некачественный*[прим. редакции — изменено из соображений цензуры]…чтобы всегда работа была», — заявили жители Ростова.

Ранее власти Ростова сообщили, куда можно пожаловаться из-за ям на городских дорогах.

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