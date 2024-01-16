В Ростове после непогоды снег сошел вместе с асфальтом

«На Малиновского просто кошмар! Сегодня утром между Стачки и Коммунистическим (в сторону Стачки) три машины подряд со спущенными колёсами стояли. Там ужасные ямы», «ГПЗ тоже как луна», «Кладут асфальт некачественный*[прим. редакции — изменено из соображений цензуры]…чтобы всегда работа была», — заявили жители Ростова.