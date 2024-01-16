Украинские спецслужбы запустили очередной фейк о взрыве на «Комбинате Каменский»

Добавим, что в 2021 году на этом заводе действительно произошел взрыв и погибли несколько человек. Возможно, недружественные силы через Telegram-каналы хотели выдать эту информацию за новую. В любом случае — фейки о ситуации в Каменске пытаются запустить через Telegram-каналы и СМИ постоянно. Поэтому власти призывают внимательно относиться к такому роду информации.