Украинские спецслужбы запустили очередной фейк о взрыве на «Комбинате Каменский»

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
По информации издания, украинские Telegram-каналы в понедельник, 15 января, начали распространять сообщения о якобы взрыве и пожаре на территории предприятия. Но все это оказалось очередным фейком.
«Комбинат работает в обычном режиме, никаких ЧП не происходило. Аналогичную информацию сообщили и на самом предприятии», — говорится в публикации.
Добавим, что в 2021 году на этом заводе действительно произошел взрыв и погибли несколько человек. Возможно, недружественные силы через Telegram-каналы хотели выдать эту информацию за новую. В любом случае — фейки о ситуации в Каменске пытаются запустить через Telegram-каналы и СМИ постоянно. Поэтому власти призывают внимательно относиться к такому роду информации.
С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.