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Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

В Ростовской области опровергли взрыв на «Комбинате Каменский»

Украинские спецслужбы запустили очередной фейк о взрыве на «Комбинате Каменский»

16 января 2024, 06:53
Фото: ФКП «Комбинат „Каменский“
В Ростовской области опровергли взрыв на «Комбинате Каменский»
В Ростовской области информация о взрыве на «Комбинате Каменский» не соответствует действительности, сообщает 1Rnd.

По информации издания, украинские Telegram-каналы в понедельник, 15 января, начали распространять сообщения о якобы взрыве и пожаре на территории предприятия. Но все это оказалось очередным фейком.

«Комбинат работает в обычном режиме, никаких ЧП не происходило. Аналогичную информацию сообщили и на самом предприятии», — говорится в публикации.

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Добавим, что в 2021 году на этом заводе действительно произошел взрыв и погибли несколько человек. Возможно, недружественные силы через Telegram-каналы хотели выдать эту информацию за новую. В любом случае — фейки о ситуации в Каменске пытаются запустить через Telegram-каналы и СМИ постоянно. Поэтому власти призывают внимательно относиться к такому роду информации.

С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Взрыв#Фейк#Telegram-каналы#Происшествия
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