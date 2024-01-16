В Ростовской области появилась на свет первая двойня 2024 года

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В понедельник, 15 января, в Ростовской области объявили о рождении первой пары двойняшек в 2024 году. Ими оказались мальчики семейной пары Тарод из Тарасовского района, их назвали Тихоном и Алексеем. По информации ЗАГС, у мальчиков есть старший брат трех лет по имени Иван.
Родители двойняшек Георгий и Татьяна получили свидетельства о рождении мальчиков с личными поздравлениями губернатора региона Василия Голубева.
Ранее жительница Ростовской области родила четырех девочек, такие роды в перинатальном центре — первые за последние 14 лет. Девочкам и их маме пришлось провести под наблюдением врачей несколько дней.