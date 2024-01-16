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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

В Ростовской области появилась на свет первая двойня 2024 года

В Ростовской области появилась на свет первая двойня 2024 года

16 января 2024, 13:24
Фото: Pxhere
В Ростовской области появилась на свет первая двойня 2024 года
В Ростовской области родились первые в 2024 году двойняшки, ими оказались мальчики из Тарасовского района, об этом сообщили в пресс-службе ЗАГС региона.

В понедельник, 15 января, в Ростовской области объявили о рождении первой пары двойняшек в 2024 году. Ими оказались мальчики семейной пары Тарод из Тарасовского района, их назвали Тихоном и Алексеем. По информации ЗАГС, у мальчиков есть старший брат трех лет по имени Иван.

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Родители двойняшек Георгий и Татьяна получили свидетельства о рождении мальчиков с личными поздравлениями губернатора региона Василия Голубева.

Ранее жительница Ростовской области родила четырех девочек, такие роды в перинатальном центре — первые за последние 14 лет. Девочкам и их маме пришлось провести под наблюдением врачей несколько дней.

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