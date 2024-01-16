В Ростовской области стало меньше людей с зависимостью от алкоголя

В январе аналитики Росстата представили отчет о результатах исследования пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях Ростовской области в конце 2022 года. Согласно данным исследователей, в 2022 году от алкоголизма и алкогольных психозов в Ростовской области страдали 34,64 тысячи человек. По сравнению с показателями 2021 года, количество таких пациентов снизилось на 4,63%. Показатель заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами в Ростовской области также за год снизился с 826,3 случаев на 100 тысяч человек до 789,7 случаев заболевания (-4,5%).