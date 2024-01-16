rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Ростовской области стало меньше людей с зависимостью от алкоголя

В Ростовской области стало меньше людей с зависимостью от алкоголя

16 января 2024, 15:49
Фото: 1MI
В Ростовской области стало меньше людей с зависимостью от алкоголя
В Ростовской области меньше людей стали страдать алкоголизмом в 2022 году, данными поделились аналитики Росстата.

В январе аналитики Росстата представили отчет о результатах исследования пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях Ростовской области в конце 2022 года. Согласно данным исследователей, в 2022 году от алкоголизма и алкогольных психозов в Ростовской области страдали 34,64 тысячи человек. По сравнению с показателями 2021 года, количество таких пациентов снизилось на 4,63%. Показатель заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами в Ростовской области также за год снизился с 826,3 случаев на 100 тысяч человек до 789,7 случаев заболевания (-4,5%).

Белочка прискакала: Росстат назвал число алкогольных психозов в Ростовской области
Узнать подробнее

В соседнем Краснодарском крае также стало меньше случаев алкоголизма, если в 2021 году их было почти 14,4 тысячи, то уже в 2022 году пациентов стало меньше 13 тысяч.

Ранее в Ростовской области многодетный отец утонул, решив переплыть реку Миус в пьяном состоянии.

Читайте также:
Кровь ростовских доноров направят в полевые госпитали в зоне спецоперацииВ Ростове растут зарплаты, но условия для жизни становятся все хужеКоктейли, зайка и автовокзал: за что судился бизнес Ростовской области в декабре
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Надежда Пустяк#Краснодарский край#Алкоголь#Последние новости Ростова на сегодня#18+#Росстат#Заболеваемость#Исследование#Пациенты#Алкоголизм#Аналитики#Происшествия
Подпишитесь
В Ростове отменяют артистов и ужасаются очередному повышению цен на бензин
Сегодня, 15:29
Эксперт посчитала, как вырастут выплаты жителям Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 11:36
Пять самых высокооплачиваемых вакансий в Ростове в январе
Сегодня, 11:07
«Уезжай из страны»: эксперт поддержал призыв об отмене концерта Кортнева в Ростове
Сегодня, 11:05
Потребительские цены выросли на 7% в Ростовской области за год
Сегодня, 10:23
Криминальное место Нахичевани-на-Дону: история ростовского микрорайона Берберовка
Сегодня, 12:03