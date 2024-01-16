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Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Восьмилетний мальчик попал под колеса иномарки в Волгодонске

Восьмилетний мальчик попал под колеса иномарки в Волгодонске

16 января 2024, 16:23
Фото: ГИБДД РФ по Ростовской области
Восьмилетний мальчик попал под колеса иномарки в Волгодонске
В Волгодонске водитель сбил восьмилетнего мальчика, который переходил дорогу по «зебре», подробности рассказали в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

Во вторник, 16 января, в 11.10 мск в Волгодонске на проспекте Мира, 8 произошла авария с участием несовершеннолетнего пешехода и иномарки.

По предварительной информации, 25-летний водитель Hyundai Accent ехал по проспекту Мира и не уступил дорогу маленькому пешеходу, который переходил проезжую часть по «зебре».

В результате автомобиль наехал на восьмилетнего мальчика, он получил травмы. Ребенка доставили в больницу, где врачи оказали ему разовую медпомощь. Теперь полиции предстоит выяснить обстоятельства аварии.

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Напомним, недавно в Ростовской области четверо детей получили травмы в ДТП из-за водителя-нарушителя.

Ранее дончан предупредили, что большинство аварий в регионе происходят по вине водителей, которые превышают скорость и не соблюдают ПДД.

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