Восьмилетний мальчик попал под колеса иномарки в Волгодонске

Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Во вторник, 16 января, в 11.10 мск в Волгодонске на проспекте Мира, 8 произошла авария с участием несовершеннолетнего пешехода и иномарки.
По предварительной информации, 25-летний водитель Hyundai Accent ехал по проспекту Мира и не уступил дорогу маленькому пешеходу, который переходил проезжую часть по «зебре».
В результате автомобиль наехал на восьмилетнего мальчика, он получил травмы. Ребенка доставили в больницу, где врачи оказали ему разовую медпомощь. Теперь полиции предстоит выяснить обстоятельства аварии.
Напомним, недавно в Ростовской области четверо детей получили травмы в ДТП из-за водителя-нарушителя.
Ранее дончан предупредили, что большинство аварий в регионе происходят по вине водителей, которые превышают скорость и не соблюдают ПДД.