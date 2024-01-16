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Published Сегодня, 05:47

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Updated Сегодня, 06:25

Второй автосервис сгорел в Ростове-на-Дону за неделю

Второй автосервис сгорел в Ростове-на-Дону за неделю

16 января 2024, 05:47
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону произошло возгорание еще в одном автосервисе, сообщили в региональном УМЧС.

Происшествие случилось на улице Варфоломеева в ночь на вторник, 16 января. Возгорание на территории автосервиса началось в 00.55 мск.

Всего к ликвидации пожара привлекли 26 человек, которые использовали восемь единиц техники. Ликвидировать огонь удалось в 01.35.

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Отмечается, что медицинская помощь никому не потребовалась. В данный момент устанавливается причина пожара.

Напомним, что на выходных крупный пожар произошел на Металлургической в Ростове. Здесь также горел автосервис.

Ранее в центре Ростова сгорел припаркованный у парка автомобиль.

До этого в донской столице загорелся старинный дом, построенный в XIX веке. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#УМЧС#Автосервис#Происшествия
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