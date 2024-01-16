Второй автосервис сгорел в Ростове-на-Дону за неделю

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 06:25
Происшествие случилось на улице Варфоломеева в ночь на вторник, 16 января. Возгорание на территории автосервиса началось в 00.55 мск.
Всего к ликвидации пожара привлекли 26 человек, которые использовали восемь единиц техники. Ликвидировать огонь удалось в 01.35.
Отмечается, что медицинская помощь никому не потребовалась. В данный момент устанавливается причина пожара.
Напомним, что на выходных крупный пожар произошел на Металлургической в Ростове. Здесь также горел автосервис.
Ранее в центре Ростова сгорел припаркованный у парка автомобиль.
До этого в донской столице загорелся старинный дом, построенный в XIX веке. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.