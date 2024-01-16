Высотки пострадали из-за атаки беспилотников в Воронеже. Рассказываем, что случилось

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Он рассказал, пострадали квартиры в трех высотных домах по улице Тепличной. Кроме того, ранения получила девочка и ей оказывают необходимую помощь.
На базе школы №84 организовали ПВР, но пока сюда никто не обращался. Жильцы пострадавших квартир находятся у родственников.
В это время рабочие занимаются остеклением. Кроме того, на месте происшествия выясняют все обстоятельства представители оперативных служб.
Напомним, что над городом системы ПВО отразили атаку украинских дронов. Но повреждения получили несколько квартир, а также резаные раны рук оказались у 11-летней девочки.
Ранее политолог рассказал, сколько продлятся попытки Украины атаковать Ростовскую область. Материал на эту тему читайте по ссылке.