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Published Сегодня, 10:10

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Высотки пострадали из-за атаки беспилотников в Воронеже. Рассказываем, что случилось

Высотки пострадали из-за атаки беспилотников в Воронеже. Рассказываем, что случилось

16 января 2024, 10:10
Фото: ТГ канал губернатора Воронежской области Александр Гусев
Высотки пострадали из-за атаки беспилотников в Воронеже. Рассказываем, что случилось

Высотки и ребенок пострадали из-за атаки беспилотников в Воронеже

В Воронеже из-за атаки беспилотников придется провести ремонт в 35 квартирах, сообщил губернатор Александр Гусев.

Он рассказал, пострадали квартиры в трех высотных домах по улице Тепличной. Кроме того, ранения получила девочка и ей оказывают необходимую помощь.

На базе школы №84 организовали ПВР, но пока сюда никто не обращался. Жильцы пострадавших квартир находятся у родственников.

В это время рабочие занимаются остеклением. Кроме того, на месте происшествия выясняют все обстоятельства представители оперативных служб.

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Высотки и ребенок пострадали из-за атаки беспилотников в ВоронежеВысотки и ребенок пострадали из-за атаки беспилотников в Воронеже
Высотки и ребенок пострадали из-за атаки беспилотников в Воронеже
Фото: ТГ канал губернатора Воронежской области Александр Гусев

Напомним, что над городом системы ПВО отразили атаку украинских дронов. Но повреждения получили несколько квартир, а также резаные раны рук оказались у 11-летней девочки.

Ранее политолог рассказал, сколько продлятся попытки Украины атаковать Ростовскую область. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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