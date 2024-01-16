Заморозки и ледяной дождь ударят по Ростовской области 17 января

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Сотрудники МЧС со ссылкой на Ростовский гидрометцентр объявили, что в среду, 17 января, жителей Ростовской области ожидают неблагоприятные метеоусловия.
В ночь на среду регион накроет дождями, переходящими в мокрый снег и сильный снегопад, днем осадки прекратятся, однако улицы покроет льдом. Также возможно налипание мокрого снега на ЛЭП.
Синоптики объявили, что ночью на севере региона температура опустится до -11 градусов, в большинстве районов ожидаются заморозки от 0 до -8 градусов. Днем воздух прогреется до +3 градусов. Кроме того, в течение дня в регионе будет дуть порывистый ветер скоростью от 12 до 18 метров в секунду.
Во время неблагоприятных погодных условий дончанам следует проявить осторожность, быть внимательными во время движения на дорогах и управления автомобилями, а также избегать рекламных щитов, деревьев и ЛЭП, способных рухнуть из-за сильного ветра.