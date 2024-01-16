Заморозки и ледяной дождь ударят по Ростовской области 17 января

Синоптики объявили, что ночью на севере региона температура опустится до -11 градусов, в большинстве районов ожидаются заморозки от 0 до -8 градусов. Днем воздух прогреется до +3 градусов. Кроме того, в течение дня в регионе будет дуть порывистый ветер скоростью от 12 до 18 метров в секунду.