«Аж кровать тряхнуло»: жители Шахт заявили о звуке мощного взрыва и пожаре

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
По их словам, вначале они услышали грохот, а после чего в небе появились черные клубы дыма. Их было заметно в районе Гидропривода.
Вместе с этим пользователи в комментариях написали, что слышали звук из различных частей города.
«Я думала, что все окна вылетят», — заявили местные жители.
«Было слышно, двери дрожали», — рассказали шахтинцы.
«У меня аж кровать тряхнуло», — говорится в комментариях.
Добавим, что пока никакой официальной информации о звуке не поступало, она уточняется. По данным УМЧС, сейчас горит предприятие по производству наполнителей для подушек.
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