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«Аж кровать тряхнуло»: жители Шахт заявили о звуке мощного взрыва и пожаре

«Аж кровать тряхнуло»: жители Шахт заявили о звуке мощного взрыва и пожаре

17 января 2024, 08:38
Фото: Яндекс.Карты / Александр
«Аж кровать тряхнуло»: жители Шахт заявили о звуке мощного взрыва и пожаре

Жители Шахт заявили о звуке мощного взрыва и пожаре

Жители Шахт в среду, 17 января, услышали звук, который показался им похож на взрыв, сообщили они в соцсетях.

По их словам, вначале они услышали грохот, а после чего в небе появились черные клубы дыма. Их было заметно в районе Гидропривода.

Вместе с этим пользователи в комментариях написали, что слышали звук из различных частей города.

«Я думала, что все окна вылетят», — заявили местные жители.

«Было слышно, двери дрожали», — рассказали шахтинцы.

Украинские спецслужбы запустили очередной фейк о взрыве на «Комбинате Каменский»
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Пользователи в комментариях написали, что слышали звук из различных частей города.Пользователи в комментариях написали, что слышали звук из различных частей города.
Пользователи в комментариях написали, что слышали звук из различных частей города.
Фото: shahtyKVU/ ТГ

«У меня аж кровать тряхнуло», — говорится в комментариях.

Добавим, что пока никакой официальной информации о звуке не поступало, она уточняется. По данным УМЧС, сейчас горит предприятие по производству наполнителей для подушек.

Ранее украинские спецслужбы запустили очередной фейк о взрыве на «Комбинате Каменский». Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Шахты#Взрыв#Соцсети#Окна#Происшествия
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