Батайчанка потратила миллион на нос после ринопластики у племянника депутата

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
В среду, 17 января, Telegram-канал Don_Mash написал, что в 2020 году одна из жительниц Ростовской области Наталья Пушкина якобы обратилась к хирургу Аванесу Черкезову. Женщина хотела сделать ринопластику, а именно приподнять кончик носа, однако эстетическая процедура имела печальные последствия — дополнительные траты и хирургические вмешательства, опущенный кончик носа, проблемы с дыханием.
Авторы канала рассказали, что с женщины в клинике попросили 150 тысяч рублей за ринопластику. Операция прошла, однако состояние здоровья женщины ухудшилось — нос опустился, швы начали гноиться, появились проблемы с дыханием, из-за которых батайчанка была вынуждена закрыть свой косметологический кабинет.
После Наталье Пушкиной пришлось ехать в Москву, где за миллион рублей специалистам удалось восстановить ей хрящ в носу на 40%. Женщина сообщает, что была готова к мирному соглашению, если бы пластический хирург компенсировал ей дополнительные траты. Но, по мнению юриста Исакова, представляющего интересы хирурга, женщина обратилась за повторной операцией не из-за неудачных последствий ринопластики, а из-за собственных проблем со здоровьем. В итоге вернули батайчанке только средства за операцию — 150 тысяч рублей.
Наталья рассказала, что после этого она пошла к родственнику Черкезова — его дяде, депутату Владимиру Черкезову, который якобы отказал ей в приеме. По словам пациентки, она обратилась в суд с новым иском против его племянника, где запросила уже девять миллионов рублей морального вреда. Однако суд присудил женщине лишь 50 тысяч рублей, и даже это решение, по данным авторов канала, сторона защиты собирается обжаловать.
Согласно данным портала prodoctorov.ru, стаж Аванеса Черкесова составляет уже 28 лет, на его счету есть как минимум 20 довольных клиентов, однако сервис отзыв от Яндекса показал, что пациенты не первый раз жалуются на качество его работы. С отзывами можно ознакомиться ниже.
Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.
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