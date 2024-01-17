Батайчанка потратила миллион на нос после ринопластики у племянника депутата

Наталья рассказала, что после этого она пошла к родственнику Черкезова — его дяде, депутату Владимиру Черкезову, который якобы отказал ей в приеме. По словам пациентки, она обратилась в суд с новым иском против его племянника, где запросила уже девять миллионов рублей морального вреда. Однако суд присудил женщине лишь 50 тысяч рублей, и даже это решение, по данным авторов канала, сторона защиты собирается обжаловать.