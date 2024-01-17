Число раненых при взрыве на заводе в Шахтах выросло до 10 человек

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Шестерых доставили в больницу, в том числе у троих ожоги, еще трое получили различные травмы. Остальным оказали помощь в травмпункте БСМП Шахт, их отпустили домой.
«Специалистами минздрава региона принято решение об эвакуации в медучреждения областного центра двух пострадавших с ожогами», — прокомментировал губернатор.
Напомним, утром 17 января в Шахтах на ШПЗ вспыхнул крупный пожар, ставший последствием взрыва в производственных помещениях завода. Пожар удалось ликвидировать на площади 360 квадратных метров. Telegram-каналы пишут, что причиной мог стать взрыв неисправного оборудования.
Также видео горящего в Шахтах завода появилось в Сети.